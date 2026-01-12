HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Người dân Quảng Ngãi vui mừng nhận tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

T.Trực

(NLĐO) – Hiện một số địa phương đã chi tiền hỗ trợ khắc phục dịch tả heo châu Phi, trong khi các địa phương khác vẫn đang chờ kinh phí cấp về.

Ngày 12-1, lãnh đạo nhiều xã, phường có dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi, cho biết đã có báo cáo chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và đang chờ kinh phí tỉnh phân bổ để chi trả hỗ trợ người dân tái đàn sau dịch bệnh.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 12.380 hộ chăn nuôi thuộc 537 thôn, tổ dân phố của 63 xã, phường, đặc khu, buộc tiêu hủy hơn 91.236 con heo, với tổng khối lượng trên 5.226 tấn.

Người dân Quảng Ngãi vui mừng nhận tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Phường Trương Quang Trọng chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại dịch tả heo châu Phi

Trước những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê, lập danh sách và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để người dân tái đàn, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết tổng kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn phường trên 4,2 tỉ đồng. "Vừa qua, phường đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho các hộ dân đủ điều kiện. Mức hỗ trợ cao nhất hơn 152 triệu đồng, mức thấp nhất 2 triệu đồng. Việc chi trả được thực hiện trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên người dân phấn khởi, yên tâm hơn khi bước vào vụ chăn nuôi mới", ông Phước thông tin.

Người dân Quảng Ngãi vui mừng nhận tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi - Ảnh 2.

Dịch tả heo châu Phi khiến nhiều xã phường tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại nặng

Bà Lê Thị Thịnh (tổ dân phố 3, thôn Hòa Bình, phường Trương Quang Trọng), chia sẻ đàn lợn gia đình bà nhiễm dịch tả heo châu Phi nên bị chết và tiêu hủy. "Nay được phường hỗ trợ gần 14 triệu đồng, tôi mừng lắm. Có tiền, tôi sẽ mua lợn để tiếp tục nuôi, đồng thời có thêm chi phí trang trải trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới", bà Thịnh nói.

Tại xã An Phú, địa phương này cũng đã hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh. Trong đó có 89 trường hợp bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, với tổng số tiền hỗ trợ gần 2,2 tỉ đồng; 1 trường hợp cúm gia cầm với số tiền 168 triệu đồng.

Ngoài những xã đã chi trả kinh phí hỗ trợ người dân tái đàn, do nguồn kinh phí dự phòng không đủ nên một số xã khác dù đã hoàn thành công tác báo cáo thiệt hại nhưng vẫn đang tiếp tục chờ kinh phí được cấp về.

Điển hình tại các xã Nghĩa Hành, Đông Sơn, Sơn Hạ, Tư Nghĩa… cho biết đã báo cáo chi tiết thiệt hại và chờ tỉnh phân bổ tiền để chi trả cho người dân.

"Đợt dịch tả heo châu Phi vừa rồi, toàn xã có hơn 7.700 con heo (tương đương 467 tấn) phải tiêu hủy. Khoảng 1.000 hộ dân bị thiệt hại. Tổng số tiền hỗ trợ cho người dân ở xã Nghĩa Hành hơn 18,5 tỉ đồng. Đây là thiệt hại rất lớn, địa phương không đủ nguồn dự phòng để trích ra hỗ trợ, đành phải chờ cấp trên phân bổ", lãnh đạo xã Nghĩa Hành nói.

tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân cúm gia cầm tiền hỗ trợ sở nông nghiệp tết nguyên đán
