Xe ben chạy vào đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ) trước khung giờ được cho phép.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, người dân cho biết thời gian qua, tại đường số 1, 13 (đoạn giao đường Kha Vạn Cân), phường Linh Xuân (TP HCM), cứ tối đến là xe ben chở đất, đá,... xe bồn, xe tải lớn xếp hàng dài, thậm chí chạy vào đường cấm (đường nội đô) trước 22 giờ. Tình trạng này xảy ra đã lâu khiến người dân khu vực bức xúc, nỗi lo nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, xe tải nặng (trên 2,5 tấn) bị cấm lưu thông trong khu vực nội đô từ 6-22 giờ hàng ngày, trừ các tuyến hành lang và xe làm nhiệm vụ đặc biệt. Khu vực nội đô được giới hạn bởi các tuyến đường vành đai như Quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Cầu Phú Mỹ và Nguyễn Văn Linh.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên liên tục có mặt địa điểm trên ghi nhận đến khoảng 21 giờ là xe tải, xe ben "hổ vồ" (loại 20 đến 37 tấn) rục rịch đi vào từ đường số 13, xếp một hàng dài trên đường này để đợi lưu thông vào nội đô thành phố. Thậm chí xếp dài sang cả đường số 1 (đường số 13 và số 1 nối nhau).



Theo quan sát, ở đầu đường số 1 có đặt biển khu vực cấm xe tải trên 2,5 tấn từ 6-22 giờ. Song, khu vực này đèn đường sáng yếu, xe ben chiếm gần hết mặt đường của người đi xe máy gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe ben chạy trên đường số 1 rồi rẽ ra Kha Vạn Cân để vào đường Phạm Văn Đồng lúc 21 giờ 48 tối 13-9.

Một số xe "nóng lòng" sau một thời gian chờ đợi đã nối đuôi nhau chạy rầm rập trước 15-30 phút giờ cho phép từ đường số 13 - đường số 1 - đường Kha Vạn Cân rồi rẽ ra Phạm Văn Đồng

Người dân cho hay khu vực này bị ô nhiễm môi trường nặng do lượng đất đá rơi vãi trên đường, thêm việc khu vực Nghĩa trang TP HCM đang thi công sửa chữa.

Tình trạng trên đang gây bất an cho người dân. "Ngày nào cũng như ngày nào. Họ bất chấp chạy, mỗi lần đi qua là khói bụi mịt mù" - chị M. (người dân khu vực) nói.

Khu vực người dân phản ánh đèn đường yếu, tối om.