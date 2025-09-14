HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực

Anh Vũ

(NLĐO) - Xe ben "hổ vồ" dù chưa đến giờ cho phép song vẫn cố lưu thông đang gây bất an cho người dân.

Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực- Ảnh 1.

Xe ben chạy vào đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ) trước khung giờ được cho phép.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, người dân cho biết thời gian qua, tại đường số 1, 13 (đoạn giao đường Kha Vạn Cân), phường Linh Xuân (TP HCM), cứ tối đến là xe ben chở đất, đá,... xe bồn, xe tải lớn xếp hàng dài, thậm chí chạy vào đường cấm (đường nội đô) trước 22 giờ. Tình trạng này xảy ra đã lâu khiến người dân khu vực bức xúc, nỗi lo nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, xe tải nặng (trên 2,5 tấn) bị cấm lưu thông trong khu vực nội đô từ 6-22 giờ hàng ngày, trừ các tuyến hành lang và xe làm nhiệm vụ đặc biệt. Khu vực nội đô được giới hạn bởi các tuyến đường vành đai như Quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Cầu Phú Mỹ và Nguyễn Văn Linh.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên liên tục có mặt địa điểm trên ghi nhận đến khoảng 21 giờ là xe tải, xe ben "hổ vồ" (loại 20 đến 37 tấn) rục rịch đi vào từ đường số 13, xếp một hàng dài trên đường này để đợi lưu thông vào nội đô thành phố. Thậm chí xếp dài sang cả đường số 1 (đường số 13 và số 1 nối nhau).

Theo quan sát, ở đầu đường số 1 có đặt biển khu vực cấm xe tải trên 2,5 tấn từ 6-22 giờ. Song, khu vực này đèn đường sáng yếu, xe ben chiếm gần hết mặt đường của người đi xe máy gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe ben chạy trên đường số 1 rồi rẽ ra Kha Vạn Cân để vào đường Phạm Văn Đồng lúc 21 giờ 48 tối 13-9.

Một số xe "nóng lòng" sau một thời gian chờ đợi đã nối đuôi nhau chạy rầm rập trước 15-30 phút giờ cho phép từ đường số 13 - đường số 1 - đường Kha Vạn Cân rồi rẽ ra Phạm Văn Đồng

Người dân cho hay khu vực này bị ô nhiễm môi trường nặng do lượng đất đá rơi vãi trên đường, thêm việc khu vực Nghĩa trang TP HCM đang thi công sửa chữa.

Tình trạng trên đang gây bất an cho người dân. "Ngày nào cũng như ngày nào. Họ bất chấp chạy, mỗi lần đi qua là khói bụi mịt mù" - chị M. (người dân khu vực) nói.

Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực- Ảnh 2.

Khu vực người dân phản ánh đèn đường yếu, tối om.

Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực- Ảnh 3.
Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực- Ảnh 4.
Người dân TP HCM bức xúc về xe ben "hổ vồ" ở một khu vực- Ảnh 5.

Các xe chạy nối đuôi, bật đèn pha gây chói mắt.

Tin liên quan

CLIP: Tài xế xe ben chèn ép xe máy, bóp còi inh ỏi gây bức xúc

CLIP: Tài xế xe ben chèn ép xe máy, bóp còi inh ỏi gây bức xúc

(NLĐO) - Tài xế xe ben ngang nhiên chạy vào làn đường dành cho xe máy, chèn ép các phương tiện đang đi đúng làn đường.

Vùng ven TP HCM oằn mình "gánh" xe ben: Tiếp tục xử phạt

(NLĐO) - Mới đây, Báo Người Lao Động đã phản ánh tình trạng xe ben chạy trong khung giờ cấm từ 6 giờ - 22 giờ hoặc đường giới hạn trọng tải ở vùng ven TP HCM.

Vùng ven TP HCM oằn mình "gánh" xe ben: CSGT xử lý nhiều trường hợp

(NLĐO) - Sáng 5-10, 3 Đội CSGT - Trật sự Công an các quận 12, Tân Phú và huyện Hóc Môn tuần tra kiểm soát nhiều tuyến đường sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

xe ben đường Phạm Văn Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo