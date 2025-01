Người dân TP HCM làm mứt Tết, bánh tét trên hẻm vừa nâng cấp

Đây là hẻm vừa được địa phương sửa chữa, nâng cấp và khánh thành vào cuối năm 2024. Kinh phí để thực hiện sửa chữa, nâng cấp do người dân và nhà tài trợ đóng góp. Đây là công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).



Các đội thi trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết

Trên hẻm mới nâng cấp khang trang, sạch đẹp, các đội thi trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết. Điểm đặc biệt là hoa, bánh tét, mứt được trưng bày tại hội thi do chính người dân của phường tự chuẩn bị. Số bánh tét và mứt này cũng sẽ được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ban giám khảo chấm điểm mâm ngũ quả

Bà Trần Thị Nhân (62 tuổi, người dân phường 8) cảm nhận không khí tại hội thi rất vui, nhộn nhịp. Để có được mâm bánh mứt hoàn chỉnh, đội thi của bà đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

"Chúng tôi tự tay mua nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, khóm, gừng, đường.... và tự gói bánh, sên mứt. Dù hơi cực nhưng mà vui, giúp chúng tôi cảm nhận được không khí của ngày Tết" - bà Nhân chia sẻ.

Trao giải cho các đội tham gia cuộc thi làm mứt tết, bánh tét

Bà Trần Thị Thanh Thủy (83 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường 8) kể trước đây, con hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển bị xuống cấp trầm trọng. Con hẻm càng trở nên lầy lội mỗi khi trời mưa xuống. Với sự đồng lòng của người dân và chính quyền, con hẻm đã được "khoác áo mới".

"Hội thi năm nay càng vui hơn khi được tổ chức tại con hẻm mới này. Bà con chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng trước sự thay da đổi thịt qua từng ngày con hẻm cũng như của phường" - bà Trần Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Trao quà Tết cho người dân phường 8

Chủ tịch UBND phường 8 Võ Thị Phương Hà cho biết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 được Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm, triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực; đảm bảo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các diện cần chăm lo.

Mục tiêu của phường 8 là "Tết đến với mọi người, mọi nhà", các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường có được điều kiện đón Tết vui tươi, bình yên và ấm áp.

Chủ tịch UBND phường 8 cho biết trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, địa phương sẽ trao tặng tổng số 759 suất quà cho các diện cần chăm lo như gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn... Tổng số tiền để thực hiện là gần 300 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an - Quân sự phường triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cao điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025; tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, không để xảy ra tình trạng buôn bán pháo nổ, hàng gian, hàng giả. Kết quả đến nay chưa phát sinh vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường" - Chủ tịch UBND phường 8 thông tin.