Người dân TP HCM sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân TP HCM sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt dự án hơn 53 tỉ đồng lắp đặt 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1.

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-SXD-QLĐS phê duyệt dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 53,4 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM, do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2025.

Người dân sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này - Ảnh 1.

8 thang máy đầu tiên sẽ được lắp đặt tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành dọc các ga metro số 1

Theo Sở Xây dựng, dự án hướng đến mục tiêu nâng cao tiện ích và đảm bảo điều kiện an toàn, thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người khuyết tật, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em khi di chuyển đến các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1. Việc bổ sung hệ thống thang máy cũng nhằm thu hút người dân tham gia giao thông công cộng, tạo điều kiện cho tuyến metro đầu tiên của TP HCM phát huy hiệu quả sau khi vận hành chính thức.

Dự án gồm 8 thang máy được lắp đặt tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành gần các nhà ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia, nằm trên địa bàn các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Trưng, Phước Long và Tăng Nhơn Phú. Các thang máy có tải trọng thiết kế 1.000 kg, gồm 2 điểm dừng, sử dụng kết cấu khung và mái bằng bê tông cốt thép, vách thang bằng thép sơn tĩnh điện kết hợp kính cường lực. Nguồn điện vận hành được đấu nối từ hệ thống chiếu sáng công cộng hoặc điện của nhà ga.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 53,47 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 8,88 tỉ đồng, thiết bị hơn 27,36 tỉ đồng, còn lại là chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và dự phòng.

Theo thiết kế, mỗi vị trí lắp đặt sẽ được bố trí lối kết nối an toàn cho người đi bộ, sảnh chờ, mái che và lan can bảo vệ. Hệ thống thang máy được trang bị camera giám sát từ xa, âm thanh thông báo, bơm chìm chống ngập hố pít nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người sử dụng và đồng bộ với hạ tầng hiện có của tuyến metro số 1.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý đường sắt đô thị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí, chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và đơn vị hạ tầng kỹ thuật để xử lý, di dời các công trình bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn và tiến độ. Dự án cũng yêu cầu thực hiện công khai thông tin đầu tư để phục vụ giám sát của cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Sở Tài chính được giao phối hợp bố trí nguồn vốn, tham mưu kế hoạch chi theo tiến độ, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Tin liên quan

TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay

TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay

(NLĐO) - Tuyến Metro đi Cần Giờ điều chỉnh điểm đầu tuyến về ga Bến Thành, thay vì ga Tân Thuận như phương án ban đầu, nhằm tăng khả năng kết nối

Khởi tố thanh niên đánh nam bảo vệ tàu metro số 1

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 thanh niên đã lao vào đánh nam bảo vệ tàu metro số 1.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và trải nghiệm Metro

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan Metro số 1, dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội

metro số 1 TP HCM giao thông công cộng Metro lắp đặt thang máy cho tuyến metro số 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo