Người dân TP HCM sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-SXD-QLĐS phê duyệt dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 53,4 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM, do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2025.

8 thang máy đầu tiên sẽ được lắp đặt tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành dọc các ga metro số 1

Theo Sở Xây dựng, dự án hướng đến mục tiêu nâng cao tiện ích và đảm bảo điều kiện an toàn, thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người khuyết tật, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em khi di chuyển đến các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1. Việc bổ sung hệ thống thang máy cũng nhằm thu hút người dân tham gia giao thông công cộng, tạo điều kiện cho tuyến metro đầu tiên của TP HCM phát huy hiệu quả sau khi vận hành chính thức.

Dự án gồm 8 thang máy được lắp đặt tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành gần các nhà ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia, nằm trên địa bàn các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Trưng, Phước Long và Tăng Nhơn Phú. Các thang máy có tải trọng thiết kế 1.000 kg, gồm 2 điểm dừng, sử dụng kết cấu khung và mái bằng bê tông cốt thép, vách thang bằng thép sơn tĩnh điện kết hợp kính cường lực. Nguồn điện vận hành được đấu nối từ hệ thống chiếu sáng công cộng hoặc điện của nhà ga.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 53,47 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 8,88 tỉ đồng, thiết bị hơn 27,36 tỉ đồng, còn lại là chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác và dự phòng.

Theo thiết kế, mỗi vị trí lắp đặt sẽ được bố trí lối kết nối an toàn cho người đi bộ, sảnh chờ, mái che và lan can bảo vệ. Hệ thống thang máy được trang bị camera giám sát từ xa, âm thanh thông báo, bơm chìm chống ngập hố pít nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người sử dụng và đồng bộ với hạ tầng hiện có của tuyến metro số 1.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý đường sắt đô thị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí, chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và đơn vị hạ tầng kỹ thuật để xử lý, di dời các công trình bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn và tiến độ. Dự án cũng yêu cầu thực hiện công khai thông tin đầu tư để phục vụ giám sát của cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Sở Tài chính được giao phối hợp bố trí nguồn vốn, tham mưu kế hoạch chi theo tiến độ, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.