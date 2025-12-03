Sáng 3-12, tin từ Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa làm rõ vụ việc người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà V.B.N. để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 1-12, Công an xã Ea Drông nhận được đơn trình báo của bà N.T.T.H. (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc mất 2 nhẫn vàng để trong két sắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định người trộm cắp vàng là bà V.B.N. (47 tuổi, giúp việc cho gia đình bà H.)

Tại cơ quan công an, lúc đầu bà N. quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ chỉ ra, bà N. sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng. Số vàng trộm được, bà N. mang đến 2 tiệm vàng bán được 140 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà V.B.N. để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.