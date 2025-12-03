HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người giúp việc trộm nhẫn vàng của chủ nhà, trị giá 140 triệu đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, người phụ nữ giúp việc đã mở két sắt, trộm cắp vàng rồi mang đi bán được 140 triệu đồng.

Sáng 3-12, tin từ Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa làm rõ vụ việc người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà.

Người giúp việc trộm cắp nhẫn vàng của chủ nhà trị giá 140 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà V.B.N. để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 1-12, Công an xã Ea Drông nhận được đơn trình báo của bà N.T.T.H. (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc mất 2 nhẫn vàng để trong két sắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định người trộm cắp vàng là bà V.B.N. (47 tuổi, giúp việc cho gia đình bà H.)

Tại cơ quan công an, lúc đầu bà N. quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ chỉ ra, bà N. sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng. Số vàng trộm được, bà N. mang đến 2 tiệm vàng bán được 140 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà V.B.N. để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin liên quan

Nữ giúp việc trộm tiền gia chủ giấu vào đôi ủng mang về nhà

Nữ giúp việc trộm tiền gia chủ giấu vào đôi ủng mang về nhà

(NLĐO)- Quá trình giúp việc, thấy gia chủ để nhiều tiền trong tủ quần áo, nữ giúp việc đã trộm hàng chục triệu đồng giấu vào đôi ủng rồi mang về nhà cất giấu

Nữ giúp việc trộm 3 gói vàng của chủ tiệm vàng

(NLĐO) - Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Nguyễn Thị Mộng Ly trộm 3 gói vàng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng rồi nghỉ việc.

Nữ giúp việc trộm 3 gói hàng chứa vàng của chủ, bỏ trốn về quê

(NLĐO) - Sau khi trộm 3 gói hàng có chứa vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng ở TP HCM, nữ giúp việc nghỉ việc, về quê tại Bến Tre.

tỉnh Đắk Lắk trộm cắp tài sản người giúp việc trộm vàng
