Người hùng không ở đâu xa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Điện Biên báo cáo, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng hành động dũng cảm, quyết đoán, dám làm dám chịu trách nhiệm của Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi), cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất.

Tính mạng là quan trọng nhất!

Rạng sáng 1-8, trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ập về bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Trưởng bản Mùa A Thi đã dũng cảm lao vào dòng lũ trong đêm, gọi dân chạy nạn, cõng người già thoát thân, cứu cả bản Háng Pu Xi khỏi thảm họa. Nhờ sự kịp thời cảnh báo và hành động quyết đoán của Trưởng bản Mùa A Thi, 90 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đã thoát nạn. Trong thời khắc sinh tử đó, anh Mùa A Thi trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con dân bản.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Mùa A Thi cho biết nghe tiếng mưa lớn kèm theo âm thanh bất thường như đất đá đổ sập, anh lập tức gọi điện cho khu vực bên kia suối, nơi nhiều hộ dân sinh sống, để kiểm tra. Nhận thấy tình thế nguy cấp, anh dặn người nhà sơ tán và vận động những gia đình sống xung quanh tìm nơi an toàn để trú tránh.

Về phần mình, anh lập tức di chuyển đến khu vực giữa bản, gần suối Háng Pu Xi, song đường đi bị sạt lở, khiến việc tiếp cận khó khăn. Anh liền gọi điện thoại cho một số hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, vận động họ di dời lánh nạn. "Tài sản mất rồi còn làm lại được, người mất là mất tất cả. Tính mạng là quan trọng nhất!" - anh Mùa A Thi nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Bằng khen cho anh Cao Thành Đạt. Ảnh: BÍCH NGỌC

Anh Thi nhớ lại, chỉ ngay sau khi mọi người rời đi, đất đá đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà nơi bà con trú tạm ban đầu. Nhờ sự bình tĩnh và quyết đoán, anh đã giúp hàng chục người thoát khỏi lũ quét trong đêm và đến nơi an toàn. Song anh vẫn day dứt vì không kịp cứu 2 cháu nhỏ, khi ngôi nhà các cháu ở đã bị lũ cuốn trôi ngay từ những phút đầu.

Anh Mùa Chứ Pó, một người dân may mắn thoát khỏi vụ sạt lở kể lại, khoảng 3 giờ ngày 1-8, khi mưa trút xuống dữ dội, Trưởng bản Mùa A Thi cùng Bí thư Chi bộ và an ninh bản liên tục vận động, thúc giục người dân trong bản chạy sang trường học bên kia suối để tránh lũ. "Nhờ được cảnh báo và vận động kịp thời của trưởng bản nên người dân chúng tôi đã di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, khi chỉ không lâu sau, cơn lũ kèm bùn đất đổ ập xuống, cuốn trôi nhà cửa" - anh Mùa Chứ Pó nhớ lại.

Khoảnh khắc dũng cảm

Thời gian gần đây, hình ảnh thượng úy Đoàn Văn Lộc - Tổ phó Tổ Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 (Hà Nội) - với gương mặt lấm lem bụi khói, áo ướt đẫm mồ hôi khi bế bé trai ra khỏi hiện trường vụ cháy đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn lượt tương tác và cảm xúc. Khoảnh khắc dũng cảm, gan dạ ấy không chỉ ghi dấu tinh thần trách nhiệm mà còn khắc họa rõ nét phẩm chất "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Chiều 2-8, khi nhận được tin báo cháy tại căn nhà 3 tầng ở ngõ 220 phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) có 3 người đang mắc kẹt, thượng úy Đoàn Văn Lộc cùng các cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường tham gia chữa cháy.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, anh cùng thiếu tá Nguyễn Quang Việt (Tổ trưởng) phát hiện 2 cháu nhỏ trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn, khó thở giữa làn khói dày đặc. Thiếu tá Việt lập tức giao 2 cháu bé cho thượng úy Lộc đưa ra ngoài an toàn, còn mình tiếp tục quay lại tìm kiếm người còn lại.

Trưởng bản Mùa A Thi kể lại thời khắc vận động người dân trong bản chạy lũ. Ảnh: MINH CƯỜNG

Tại căn phòng đối diện, anh phát hiện một nam sinh 19 tuổi đang dùng chăn ướt trùm lên người, chắn khe cửa để tránh khói. Thấy cửa mở, em hoảng loạn, chạy ra ngoài cố thoát thân. Tuy nhiên, do cầu thang trơn trượt, em bị ngã và được chiến sĩ dìu ra ngoài an toàn.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, ngày 4-8 cho biết sở đang khẩn trương hoàn hiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, biểu dương Trưởng bản Mùa A Thi đã có hành động quyết đoán, sáng suốt, dũng cảm cứu người trong trận lũ quét xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) năm 2024, tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (cũ), tỉnh Lào Cai, Trưởng thôn Ma Seo Chứ (33 tuổi) cũng đã nhanh trí, dũng cảm kêu gọi 115 người dân trong thôn Kho Vàng đến nơi an toàn, tránh trận sạt lở đất.

Thời điểm đó vào trung tuần tháng 9-2024, sau 2 ngày mưa như trút nước, anh Ma Seo Chứ đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên quả đồi phía sau làng. Với kinh nghiệm sống nhiều năm ở vùng núi, anh Chứ cùng một số thanh niên đã đi kiểm tra và phát hiện một vết nứt dài khoảng 30 m, rộng 20 cm trên đỉnh đồi. Anh nhận định đây là dấu hiệu của một trận sạt lở đất nghiêm trọng sắp xảy ra, nên vận động người dân di chuyển lên vùng an toàn để tránh nạn. Hành động của anh Ma Seo Chứ đã được các cấp chính quyền động viên, khen thưởng.

Xứng đáng được tôn vinh

Hành động, việc làm của Trưởng bản Mùa A Thi là minh chứng cho lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ cơ sở, không ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Trong thư khen, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương hành động đặc biệt dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, với tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu thương, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cán bộ cơ sở Mùa A Thi. Từ hành động của anh Thi tại Điện Biên, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập tấm gương dũng cảm, tinh thần trách nhiệm quên mình vì cộng đồng, gần dân, sát dân, hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân.

Sáng 4-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng đã trao Bằng khen cho anh Cao Thành Đạt (ngụ khu phố Chu Hải, phường Tân Hải, TP HCM), vì có hành động dũng cảm cứu cháu bé 6 tuổi bị đuối nước tại một biệt thự trên địa bàn phường Vũng Tàu. Chủ tịch UBND TP HCM biểu dương tinh thần nhân ái của anh Đạt, khẳng định đây là tấm gương sống đẹp giữa đời thường.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 31-7, trong lúc đang quay phim tại một biệt thự trên địa bàn phường Vũng Tàu, anh Đạt phát hiện một phụ nữ đang hoảng loạn tìm con bị chìm dưới hồ bơi. Không do dự, anh lập tức lao xuống nước, lần tìm và đưa cả 2 mẹ con lên bờ. Bé gái lúc này đã ngưng thở, tím tái.

Với kiến thức sơ cứu, anh Đạt đã hô hấp nhân tạo kịp thời, giúp cháu bé hồi tỉnh trước khi được đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định. Hành động nhanh trí, quả cảm của anh Đạt đã cứu sống một mạng người và được cộng đồng mạng gọi là "người hùng thầm lặng". Đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền mạnh trên mạng xã hội, truyền cảm hứng và cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

Ấm tình người Ông Trần Thanh Lang (ấp Tắc Cá Cháy, xã An Thới Đông, TP HCM) cho biết gia đình ông thuộc hộ cận nghèo của xã, khi bão số 3 vừa quét qua, gia đình ông bị ảnh hưởng nặng khi mái nhà (lợp bằng lá) của ông bị tốc và hư hại. Ngay sau khi bão kết thúc, địa phương đã nhanh chóng đến tận nơi khảo sát các thiệt hại để lập danh sách hỗ trợ. Sau đó, Ủy ban MTTQ TP HCM và UBND xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nhằm giúp gia đình một phần chi phí sửa chữa. Ông Lang bày tỏ: "Thiên tai thường xuyên xảy ra ở khu vực miền Trung, miền Bắc. Vì vậy, trước đây dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôi cũng cố gắng đóng góp một phần nhỏ trong khả năng có thể để giúp đỡ đồng bào. Lần này, khi gia đình bị ảnh hưởng, chúng tôi lại nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo thành phố và xã. Điều đó thể hiện tình đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, chính quyền. Nhất là các cán bộ luôn gần gũi, sát dân, kịp thời có mặt khi người dân cần". T.Nga