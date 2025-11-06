Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu 1 phụ nữ nhảy cầu

Sáng 6-11, UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu, rất may được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 5-11, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bất ngờ leo qua lan can cầu Tân Lý và gieo mình xuống sông.

Rất đông người dân La Gi hồi hộp theo dõi việc người phụ nữ nhảy cầu. Ảnh: DT

Giữa lúc đó, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông từ trên cầu lao xuống dòng nước xiết và tiếp cận kịp thời người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước.

Sau đó, người phụ nữ được đưa lên thuyền của ngư dân đang neo đậu gần đó.

Người đàn ông nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người

Sau khi được sơ cứu ban đầu, người phụ nữ được chuyển đến Bệnh viện Khu vực La Gi (Lâm Đồng) để chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.



Người phụ nữ được cứu lên thuyền. Ảnh: DT

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T. (35 tuổi), trú tại khu phố Bình Tân, phường La Gi và được thông tin cho gia đình đến chăm sóc.





CLIP: Khoảnh khắc người đàn ông dũng cảm lao mình cứu người. Clip: DT

Còn người đàn ông dũng cảm nói trên sau khi cứu nạn nhân đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đến sáng nay vẫn chưa xác minh được danh tính.

Hành động quên mình của người đàn ông lạ mặt này được nhiều người dân có mặt hiện trường tán dương.