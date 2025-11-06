HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu 1 phụ nữ nhảy cầu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Giữa đêm, một người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ nhảy cầu rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi

Sáng 6-11, UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu, rất may được cứu sống. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 5-11, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bất ngờ leo qua lan can cầu Tân Lý và gieo mình xuống sông.

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ nhảy cầu - Ảnh 1.

Rất đông người dân La Gi hồi hộp theo dõi việc người phụ nữ nhảy cầu. Ảnh: DT

Giữa lúc đó, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông từ trên cầu lao xuống dòng nước xiết và tiếp cận kịp thời người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước. 

Sau đó, người phụ nữ được đưa lên thuyền của ngư dân đang neo đậu gần đó. 

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ nhảy cầu - Ảnh 2.

Người đàn ông nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người 

Sau khi được sơ cứu ban đầu, người phụ nữ được chuyển đến Bệnh viện Khu vực La Gi (Lâm Đồng) để chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ nhảy cầu - Ảnh 3.

Người phụ nữ được cứu lên thuyền. Ảnh: DT

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T. (35 tuổi), trú tại khu phố Bình Tân, phường La Gi và được thông tin cho gia đình đến chăm sóc.


CLIP: Khoảnh khắc người đàn ông dũng cảm lao mình cứu người. Clip: DT

Còn người đàn ông dũng cảm nói trên sau khi cứu nạn nhân đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đến sáng nay vẫn chưa xác minh được danh tính.

Hành động quên mình của người đàn ông lạ mặt này được nhiều người dân có mặt hiện trường tán dương.

Tin liên quan

Cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân, chới với giữa sông Hồng

Cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân, chới với giữa sông Hồng

(NLĐO)- Nhận được tin báo có người nhảy cầu Nhật Tân (Hà Nội) xuống sông Hồng, cảnh sát đã huy động lực lượng ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ suốt đêm tìm kiếm, người nhảy cầu... tự bơi vào bờ

(NLĐO) - Một thanh niên ở Lâm Đồng nhảy cầu Láng Gòn rồi lặng lẽ tự bơi vào bờ khiến lực lượng cứu hộ tìm kiếm suốt đêm

Nam du khách Nga định nhảy cầu Thuận Phước tự tử lúc nửa đêm

(NLĐO) - Buồn chuyện tình cảm, nam du khách người Nga tìm đến cầu Thuận Phước tại Đà Nẵng để tự tử nhưng may mắn được ngăn chặn kịp thời.

Lâm Đồng nhảy cầu La Gi người hùng
