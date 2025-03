Người kinh doanh ô tô đăng tin sai sự thật "Quốc hội sẽ bỏ Nghị định 168"

Ngày 11-3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.



Người đàn ông làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh bán ô tô kèm thông tin "Quốc hội họp sẽ bỏ Nghị định 168, các bác yên tâm mua xe đi ạ...". Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và mời chủ tài khoản là N.V.N (SN 1986, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N. khai nhận do việc kinh doanh buôn bán ô tô gặp nhiều khó khăn, nên đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội liên quan Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông để thu hút tương tác nhằm tăng doanh số bán hàng.

Trong quá trình làm việc, anh N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và đã xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với anh N. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xuyên tạc Nghị định 168 về xử lý vi phạm an toàn giao thông của Chính phủ có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27-01-2022, của Chính phủ. Tổng mức phạt tiền đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.