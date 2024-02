Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội về Thanh Hóa để đón công nhân quay trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Những chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức đón công nhân từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở lại Hà Nội làm việc đã dừng tại điểm đến an toàn vào trưa 14-2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn) đã khép lại "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" trọn nghĩa, vẹn tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Sau những ngày Tết đoàn viên với gia đình, mùng 5 Tết Giáp Thìn, gần 300 công nhân lao động (CNLĐ) quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và gia đình đã được LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức 6 chuyến xe đón quay trở lại Hà Nội làm việc.

Công nhân lao động cùng người thân trở lại Hà Nội làm việc trên những chuyến xe của Công đoàn

Các chuyến xe với hành trình và điểm đón như sau: Bỉm Sơn - Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung - Hà Nội (đón tại UBND huyện Hà Trung, đường Hòa Bình - Tiểu khu 6, Thanh Hóa); Hoằng Hóa - Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn - Bút Sơn - Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Đông Vệ - Hà Nội (đón tại Bến xe phía Nam, trong Bến xe Đông Vệ - Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An - Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao - TP Vinh, Nghệ An).

Tại điểm đón Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa, các cán bộ Công đoàn Thủ đô Hà Nội mà đại diện là cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có mặt từ sớm đón công nhân. Các cán bộ Công đoàn ân cần thăm hỏi, chúc mừng năm mới, trao lì xì, hỗ trợ các công nhân lên xe.

Công nhân lao động Nghệ An phấn khởi lên xe trở lại Hà Nội

Cho tới trưa 14-2, các chuyến xe đón công nhân đã tới Hà Nội, dừng tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội an toàn.

Có mặt từ sớm tại Thanh Hóa để đón công nhân, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết chương trình đưa, đón công nhân về quê ăn Tết cùng gia đình và đưa họ quay trở lại Hà Nội làm việc là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Thủ đô nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, giúp họ trở lại nơi làm việc thuận tiện, an toàn sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với gia đình.

Đây cũng là món quà nhỏ thay lời tri ân của các cấp Công đoàn Hà Nội đối với công nhân lao động ở các tỉnh đã chọn Thủ đô Hà Nội là nơi làm việc.