Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 - 24 tuổi còn cao là nhận định của Tổng cục Thống kê khi đánh giá về tình hình thị trường lao động Việt Nam năm 2023.

Cụ thể, trong quý IV/2023, cả nước có gần 1,5 triệu thanh niên từ 15 - 24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, giảm 72.900 người so với quý trước và giảm 19.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại sàn giao dịch việc làm

Tỉ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 12,8% so với 9,5% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 13,3% so với 9,8%. So với quý trước, tỉ lệ này giảm cả ở khu vực thành thị, nông thôn và cả hai giới nam và nữ (tương ứng giảm 0,3; 0,7; 0,6 và 0,6 điểm phần trăm).



Tính cả năm 2023, số lao động trong độ tuổi từ 15-24 thất nghiệp là khoảng 437.300 người, chiếm 41,3% tổng số người thất nghiệp. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi thanh niên khu vực thành thị là 9,91%, tăng 0,09 điểm phần trăm so với năm trước.

Số người và tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giai đoạn 2019 -2023

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm qua, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (chiếm 2,28%), giảm 14.600 người so với năm trước. "Như vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp bao gồm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6-1-2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 đã góp phần cải thiện tình hình thất nghiệp của người lao động" - Tổng cục Thống kê đánh giá.

Hiện tại, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong cả nước đạt 52,4 triệu người, tăng 666.500 người so với năm trước. Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,5 triệu người (chiếm 37,3%), khu vực nông thôn là 32,9 triệu người (chiếm 62,7%); lực lượng lao động nữ đạt 24,5 triệu người (chiếm 46,7%), lao động nam đạt 27,9 triệu người (chiếm 53,3%).