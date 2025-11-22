Người lao động vui hết mình tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

Chiều 22-11, chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee- Công xưởng hạnh phúc" chính thức mở màn tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (nhà máy chính có trụ sở tại phường Dĩ An, TP HCM).
Đây là doanh nghiệp (DN) có 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất dây dẫn điện cho một số thương hiệu ô tô nổi tiếng trên thế giới (hiện có khoảng 8.000 lao động).
Chương trình do Báo Người Lao Động phối hợp Công ty Big Vision Network tổ chức, được tài trợ bởi Shopee Việt Nam.
Tại chương trình offline sự kiện "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" có các hoạt động diễn ra liên tục như gameshow thi đấu cho NLĐ thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với các trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính.
Có 8 đội thi đấu, tương ứng với các chuyền sản xuất hoặc phân xưởng, bộ phận trong công ty, thi đấu với nhau trong 3 vòng thi chính.
Ở vòng loại là phần thi "bùng nổ doanh thu"; vòng bán kết là "đường đua hoa hồng" và vòng chung kết có tên gọi "gom hoa hồng".
Đội quán quân của chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" được nhận giải thưởng 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải.
Ngoài ra, BTC còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt sẽ là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.
Với sự đồng hành của Shopee Việt Nam và các nhãn hàng tham gia, chương trình còn mang đến những hoạt động thú vị khác như bốc thăm may mắn với phần thưởng là các voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng.
Ngoài ra, ở cuối chương trình công nhân còn được bốc thăm 2 giải đặc biệt gồm 1 nhẫn vàng SJC 5 phân và 1 voucher máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.
NLĐ đến với chương trình còn được chụp ảnh check-in tại các photobooth, sau khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội sẽ được nhận giải thưởng "khoảnh khắc ấn tượng" với phần thưởng tiền mặt 200.000 đồng.
Tại vòng quay may mắn, để cảm ơn sự tham gia của NLĐ, Shopee phối hợp với BTC có những món quà lưu niệm của chương trình.
Hay tham gia quầy Lô Tô Show, săn thưởng cùng Shopee cũng có phần trao quà tặng hấp dẫn (giá trị 1 triệu đồng/giải)…
Công nhân Nông Thị Lương, sinh năm 1999, thuộc bộ phận block V-O- Công ty TNHH Yazaki Việt Nam chia sẻ, chương trình rất vui, rất hấp dẫn. "Một ngày quá tuyệt vời cùng đồng đội"- chị Lương nói.
Trong khi đó, công nhân Hồ Văn Sơn, sinh năm 2004, bộ phận B-16G- Công ty TNHH Yazaki Việt Nam lại ấn tượng với quá nhiều giải thưởng tại chương trình. "Ai đến với chương trình cũng đều có quà mang về, một chương trình vô cùng hay và ý nghĩa cho anh chị em công nhân"
Công nhân giao lưu với các nghệ sĩ
CLIP: Công nhân tham gia hết mình tại chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee- Công xưởng hạnh phúc" "Công xưởng hạnh phúc": Nâng chất lượng sống cho người lao động
Bình luận (0)