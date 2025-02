Người mẫu Lưu Kiều An bị bắt và trục xuất khỏi Mỹ

Người mẫu Lưu Kiều An bị bắt giữ và trục xuất khỏi Mỹ

Người mẫu Lưu Kiều An (tên thật là Lưu Y Hàm) bị cảnh sát Mỹ giam giữ và thẩm vấn từ cuối tháng 1. Hiện cảnh sát Mỹ đang tiến hành làm thủ tục pháp lý trục xuất Lưu Kiều An về lại Đài Loan (Trung Quốc). Điều đáng nói, khi về lại Đài Loan, Lưu Kiều An tiếp tục bị xét xử. Nữ người mẫu là tội phạm bị truy nã vì tôi buôn bán chất cấm, lừa đảo và tham ô.

Tháng 5-2019, Lưu Kiều An bỏ trốn qua Mỹ bằng visa du lịch. Suốt 6 năm qua, cô lẩn trốn trái phép ở nước ngoài.

Lưu Kiều An sinh năm 1985, trước đây là người mẫu đình đám của làng giải trí Đài Loan khi sở hữu vẻ ngoài gợi cảm.

Tuy nhiên, sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô lại đầy tai tiếng và bị công chúng chỉ trích, lên án gay gắt.

Cụ thể, năm 2014, đoạn clip ghi lại cảnh Lưu Kiều An và một đại gia "trả giá" qua lại khi qua đêm ở khách sạn bị phát tán lên mạng xã hội.

Từ đó, khán giả "quay lưng" với nữ người mẫu có đời tư không trong sạch. Đáng nói, sau khi điều tra, cảnh sát còn phát hiện Lưu Kiều Anh còn là người đứng đầu đường dây đưa người mẫu, diễn viên Đài Loan qua Mỹ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cô phải trả giá đắt khi bị pháp luật xử phạt 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Sau khi ra tù, Lưu Kiều Anh không còn đường quay lại làng giải trí. Thay vì thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn, cô lại tiếp tục vướng vào sai phạm khi sử dụng chất cấm.