Người mẫu Ngọc Trinh hầu toà

Sáng nay (2-2), TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989; người mẫu Ngọc Trinh) gây rối trật tự công cộng. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 1 ngày.



VKSND TP HCM truy tố Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nội dung cáo trạng thể hiện Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối lớn nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến tháng 10-2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn...

Ngọc Trinh bị bắt ngày 19-10-2023

Đồng thời, Trinh chỉ đạo, phân công Nguyễn Thị Thúy Kiều (là trợ lý của Trinh), Nguyễn Thanh Long (là tài xế của Trinh) và Tăng Duy Khánh (bạn của Long) dùng điện thoại, flycam để quay lại và đăng tải các video này lên mạng xã hội của Trinh nhằm gây sự chú ý.

Theo cáo trạng, việc phát tán nội dung các video của các tài khoản cá nhân của Ngọc Trinh nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi.

Ngày 18-10-2023, Sở Thông tin truyền thông TP HCM, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP HCM chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.