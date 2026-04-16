Người mẹ khai lý do bóp miệng, mũi con 8 tháng tuổi, gây phẫn nộ cộng đồng mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người mẹ khai lý do bóp miệng, mũi con 8 tháng tuổi, gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Làm việc với công an, người mẹ khai do mâu thuẫn với “chồng hờ” nên dùng tay bịt kín miệng và mũi của con gái, khiến cháu bé tím tái, giãy giụa.

Sáng 16-4, lãnh đạo Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đã triệu tập bà B.T.T. (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Kar) để làm rõ đoạn clip dùng tay bóp miệng, mũi con gái.

Người mẹ 33 tuổi gây phẫn nộ với hành vi bạo lực đối với con gái 8 tháng tuổi - Ảnh 1.

Mẹ dùng tay bịt miệng, mũi con gái mới 8 tháng tuổi gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Ảnh cắt từ clip

Theo vị này, sau khi ly hôn chồng (có 1 người con), bà T. sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với một người đàn ông khác. Trong quá trình chung sống, bà T. và người đàn ông này có với nhau 2 con là cháu B.L.N.Y. (4 tuổi) và cháu B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Khoảng 10 ngày gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, bà T. đã có hành vi dùng tay bóp vào mặt con rồi quay clip gửi cho “chồng hờ” nhằm chọc tức. Sau đó, người đàn ông đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

“Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ về hành vi bạo lực với trẻ em, theo quy định tại Nghị định 130/2021/NĐ-CP” – lãnh đạo Công an xã Ea Kar thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 15-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé đang nằm chơi trên giường thì bị người phụ nữ dùng tay bịt miệng và mũi.

Bị tác động vào vùng mặt, cháu bé gồng mình giãy giụa, tím tái do khó thở. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kéo cháu lại và liên tiếp 5 lần dùng tay bịt vùng mũi, miệng của bé.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ cháu bé.

Cộng đồng mạng phẫn nộ về đoạn clip liên quan đến cháu bé 1 tuổi

tỉnh Đắk Lắk bạo hành trẻ em phẫn nộ cộng đồng mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo