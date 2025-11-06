Người mẹ Singapore sinh con an toàn nhờ thông tim thai tại Việt Nam

Thông tin này được Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) công bố tại hội thảo quốc tế về phát hiện bất thường hệ tim mạch – thần kinh trước 13 tuần tuổi thai, ngày 6-11.



Ca can thiệp cho thai phụ người Singapore được thực hiện thành công vào ngày 28-5

Theo đó, bé gái chào đời vào ngày 19-7 tại Singapore, sau đó được các bác sĩ cột hai động mạch phổi.

Trước đó, tháng 5-2025, thai phụ (41 tuổi, người Singapore) mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, sau đó, thai phụ này được phát hiện thai nhi mắc dị tật không lỗ van động mạch chủ – một dạng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp và có nguy cơ tử vong trong tử cung.

Thai phụ cũng được bác sĩ Singapore giới thiệu sang Việt Nam để can thiệp tim thai – kỹ thuật hiện chỉ được thực hiện tại rất ít trung tâm trên thế giới.

Ngày 28-5, thai phụ được can thiệp thông tim trong bào thai do các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thực hiện. Các bác sĩ đã xuyên kim từ thành bụng mẹ vào tim thai nhỏ như quả dâu tây, can thiệp hẹp van động mạch chủ. Ca can thiệp diễn ra thành công.

Sở Y tế TP HCM cũng đánh giá đây là ca phức tạp nhất trong 11 trường hợp can thiệp tim thai được hai bệnh viện thực hiện từ năm 2024 đến nay. Hiện hồ sơ về kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam đã được hoàn thiện để Bộ Y tế công nhận.



