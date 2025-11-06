HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người mẹ Singapore sinh con an toàn nhờ thông tim thai tại Việt Nam

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sau hơn 5 tháng kể từ khi can thiệp tim thai tại Việt Nam vì thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, thai phụ người Singapore đã hạ sinh bé gái tại quê nhà.

Thông tin này được Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) công bố tại hội thảo quốc tế về phát hiện bất thường hệ tim mạch – thần kinh trước 13 tuần tuổi thai, ngày 6-11.

Người mẹ Singapore sinh con an toàn nhờ ca thông tim thai tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ca can thiệp cho thai phụ người Singapore được thực hiện thành công vào ngày 28-5

Theo đó, bé gái chào đời vào ngày 19-7 tại Singapore, sau đó được các bác sĩ cột hai động mạch phổi.

Trước đó, tháng 5-2025, thai phụ (41 tuổi, người Singapore) mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, sau đó, thai phụ này được phát hiện thai nhi mắc dị tật không lỗ van động mạch chủ – một dạng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp và có nguy cơ tử vong trong tử cung.

Thai phụ cũng được bác sĩ Singapore giới thiệu sang Việt Nam để can thiệp tim thai – kỹ thuật hiện chỉ được thực hiện tại rất ít trung tâm trên thế giới.

Ngày 28-5, thai phụ được can thiệp thông tim trong bào thai do các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thực hiện. Các bác sĩ đã xuyên kim từ thành bụng mẹ vào tim thai nhỏ như quả dâu tây, can thiệp hẹp van động mạch chủ. Ca can thiệp diễn ra thành công.

Sở Y tế TP HCM cũng đánh giá đây là ca phức tạp nhất trong 11 trường hợp can thiệp tim thai được hai bệnh viện thực hiện từ năm 2024 đến nay. Hiện hồ sơ về kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam đã được hoàn thiện để Bộ Y tế công nhận.


Tin liên quan

Người tiên phong thông tim bào thai níu lại sự sống

Người tiên phong thông tim bào thai níu lại sự sống

Can thiệp tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh vốn là kỹ thuật y khoa đầy thử thách, song việc "xông" thẳng vào bào thai để mở cửa sự sống thì quả là thành tựu đáng nể

Thêm một em bé được thông tim trong bào thai thành công

(NLĐO) - Đây là trường hợp thứ 3 được thông tim trong bào thai thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của 2 ê kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thêm một bé gái chào đời sau khi được thông tim trong bào thai

(NLĐO) - Sau 1 tháng ca thông tim trong bào thai đầu tiên chào đời khoẻ mạnh, hôm nay (29-2), Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 (TP HCM) tiếp tục bước vào cuộc mổ chào đón bé gái thứ 2

Bệnh viện Nhi Đồng 1 sở y tế Bệnh viện Từ Dũ thông tim thông tim bào thai can thiệp tim Thai phụ người Singapore
