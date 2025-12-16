Người Mông đổi thay kỹ thuật trồng ngô: Từ “gieo hạt vào đá” đến sinh kế ổn định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Người Mông đổi thay kỹ thuật trồng ngô: Từ “gieo hạt vào đá” đến sinh kế ổn định

Như Quỳnh - Hà Giang

(NLĐO) - Trên cao nguyên đá, nơi “đá nhiều hơn đất”, cây ngô từ bao đời nay là nguồn lương thực chủ yếu của đồng bào Mông.

Trồng cây "trên đá"

Với người Mông ở các xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quan Bạ.. (tỉnh Hà Giang cũ), tỉnh Tuyên Quang, trồng ngô không đơn thuần là sản xuất lương thực. Đó là quá trình lao động bền bỉ, gắn với núi đá, với nhịp sống cộng đồng.

Do sống trên núi đá cao, hiểm trở, điều kiện sống của bà con dân tộc Mông rất khắc nghiệt, hiếm nguồn nước, đi lại bị chia cắt... Giữa bạt ngàn những bãi đá nhọn hoắt là những khoảng đất nhỏ, để canh tác bà con chỉ có thể tận dụng đất trong hốc đá để trồng cây ngô chịu hạn có sức sống mãnh liệt làm lương thực chính.

Vào đầu vụ, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, người Mông lại gùi đất từ khe núi, khe suối, vun vào từng hốc đá nhỏ rồi tra hạt ngô.

- Ảnh 1.

Cây ngô được người Mông trồng trên các hốc đá bao nhiêu đời nay. Ảnh: CTV

Ông Giàng Mí Chứ, xã Đồng Văn, chia sẻ: "Đất ít lắm, không có ruộng bằng như dưới xuôi. Mỗi hốc đá chỉ trồng được vài cây ngô. Nhưng ông bà truyền lại, mình biết chọn chỗ có đất sâu, biết lúc nào gieo hạt thì cây vẫn sống, vẫn có bắp".

Được biết, kỹ thuật trồng ngô trong hốc đá là kết tinh của kinh nghiệm hàng trăm năm. Người Mông biết cách chọn giống chịu rét, chịu hạn. Biết tỉa cây, vun gốc nhiều lần để giữ ẩm; tận dụng phân chuồng hoai mục để nuôi đất. Nhờ đó, cây ngô vẫn bén rễ, trổ bắp trên nền đá khô cằn, một minh chứng sinh động cho khả năng thích nghi của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Tuy nhiên, khi điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt hơn, cách trồng ngô truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Năng suất thấp, phụ thuộc lớn vào thời tiết; sâu bệnh xuất hiện nhiều hơn; đất trong hốc đá sau nhiều năm canh tác bị thoái hóa, bạc màu. Chị Thào Thị Dở, xã Mèo Vạc, tâm sự: "Trước đây nhà tôi trồng ngô theo cách cũ nên năm được năm mất. Có năm hạn, ngô không có hạt, cả nhà phải ăn mèn mén độn thêm rau rừng".

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi kỹ thuật trồng ngô, nếu muốn cây ngô tiếp tục nuôi sống đồng bào trong điều kiện mới. Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết cây ngô gắn bó với đồng bào người Mông từ bao đời nay, diện tích trồng cây này trên địa bàn xã khoảng hơn 1.000 ha, đây là cây trồng phù hợp với điều kiện trên núi cao, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực tại chỗ cho người dân.

Hướng đi bền vững cho cây ngô trên cao nguyên đá

Những năm trở lại đây, các chương trình khuyến nông, dự án giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang đã tập trung hỗ trợ người Mông cải tiến kỹ thuật trồng ngô. Không áp đặt thay thế hoàn toàn cách làm cũ, các cán bộ kỹ thuật chọn cách "đi cùng người dân", dựa trên tri thức bản địa để bổ sung những tiến bộ phù hợp.

Cụ thể, người dân được hướng dẫn từ cách chọn giống năng suất cao, ngắn ngày. Mật độ gieo trồng phụ hợp, cách bón phân hợp lý, ưu tiên phân chuồng ủ hoai, kết hợp phân vi sinh. Quá trình cây phát triển, ra bông được phòng trừ sâu bệnh theo hướng sinh học, giảm phụ thuộc thuốc hóa học. Anh Mua Mí Dế, trú xã Mèo Vạc, chia sẻ: "Cán bộ hướng dẫn gieo thưa hơn, bón phân đúng lúc. Ban đầu mình sợ ít cây thì ít bắp, nhưng làm thử thấy bắp to hơn, hạt chắc hơn".

- Ảnh 3.

Nhờ những thay đổi kỹ thuật trồng trọt, cây ngô do người Mông trồng phát triển tốt khi được trồng trên cao nguyên đá ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Sau vài vụ áp dụng kỹ thuật cải tiến, nhiều hộ người Mông ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù diện tích không tăng, nhưng sản lượng ngô ổn định hơn, chất lượng bắp tốt hơn, đủ đảm bảo lương thực cho gia đình và chăn nuôi.

Ông Giàng Seo Páo, xã Yên Minh, phấn khởi: "Trước đây, do thói quen trồng cây ngô trên núi đá theo cách truyền thống nên chỉ đủ ăn vài tháng. Giờ làm đúng kỹ thuật, nhà tôi ngoài có hạt ngô ăn quanh năm, còn dư nuôi bò, nuôi lợn".

Không chỉ tăng sản lượng, việc cải tiến kỹ thuật còn giúp người Mông giảm công lao động nặng nhọc, hạn chế xói mòn đất và bảo vệ môi trường sinh thái trên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, cho biết diện tích trồng cây ngô trên địa bàn xã là mấy ngàn ha, đây là cây trồng truyền thống chủ yếu của người Mông trên địa bàn xã. Trước đây, người dân chủ yếu trồng theo kinh nghiệm, năng suất không cao. Những năm gần đây nhờ được các cán bộ thường xuyên tập huấn, hương dẫn áp dụng các kỹ thuật mới về giống, chăm sóc, năng suất được nâng lên, từ đó đời sống của người dân trồng cây ngô cũng ổn định hơn.

Không đánh mất bản sắc văn hóa

Dù có nhiều thay đổi, cây ngô với người Mông vẫn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Ngô gắn với món mèn mén, với lễ hội, với bữa cơm gia đình và ký ức cộng đồng. Vì vậy, nhiều hộ vẫn giữ giống ngô bản địa để phục vụ nhu cầu truyền thống, đồng thời trồng thêm giống mới cho chăn nuôi hoặc bán ra thị trường. Cách làm này cho thấy sự linh hoạt của người Mông trong việc tiếp nhận cái mới mà không đánh mất bản sắc. Chị Vàng Thị Mai, xã Đồng Văn, cho biết: "Ngô bản địa nấu mèn mén thơm hơn. Nhà tôi vẫn giữ giống cũ, nhưng trồng thêm giống mới để nuôi gia súc".

Theo các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, mục tiêu lâu dài không chỉ là nâng cao năng suất ngô, mà còn là canh tác bền vững và đa dạng sinh kế. Ở những vùng ngô kém hiệu quả, địa phương sẽ khuyến khích chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn. Còn đối với những nơi vẫn trồng ngô, tập trung nâng cao chất lượng, gắn với chăn nuôi và chế biến nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Sự thay đổi kỹ thuật trồng ngô của người Mông vì thế không phải là sự "đứt gãy" truyền thống, mà là một quá trình tiến hóa tự nhiên, nơi tri thức bản địa được làm giàu bằng khoa học. Nơi các nương ngô bạt ngàn của đồng bào người Mông vẫn tiếp tục phát triển xanh tươi trên các núi đá.

Ông Hoàng Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ cây ngô là cây trồng truyền thống bao đời nay của người Mông ở tỉnh Hà Giang (cũ), do trồng trên đá nên vẫn chủ yếu bằng thủ công là chính, nơi nào có điều kiện thì sẽ áp dụng cơ giới hóa để tăng hiệu quả.

Từ những hốc đá tai mèo khô cằn, người Mông (tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang đang viết tiếp câu chuyện thích nghi của mình bằng sự đổi mới kỹ thuật trồng ngô. Hiệu quả không chỉ đo bằng năng suất hay sản lượng, mà còn thể hiện ở sự ổn định lương thực, cải thiện đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đó chính là nền tảng để cây ngô tiếp tục đồng hành cùng đồng bào người Mông trên hành trình phát triển bền vững nơi cực Bắc Tổ quốc.

Cây truyền thống của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

Cây ngô (bắp) có vai trò cực kỳ quan trọng và gắn bó mật thiết với người Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang). Cây ngô hiện nay được trồng tập trung nhiều tại các xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quan Bạ... , tỉnh Tuyên Quang, nơi có rất nhiều đồng bào người Mông sinh sống từ bao nhiêu đời nay. Đối với cộng đồng người Mông ở khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn cây ngô không chỉ là cây lương thực chính, nuôi sống người dân trên nền đá khô cằn. Cây ngô còn chứa đựng giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc, là biểu tượng cho sự sinh tồn, bản sắc dân tộc, đặc biệt là giống ngô bản địa, được lưu giữ qua bao đời, gắn liền với các nghi lễ truyền thống của người Mông.

Tin liên quan

Doanh nghiệp "bắt tay" nhà khoa học, đưa giống cây trồng Việt Nam ra thế giới

Doanh nghiệp "bắt tay" nhà khoa học, đưa giống cây trồng Việt Nam ra thế giới

(NLĐO) - Từ giống lúa chỉ có năng suất 3-4 tấn trở thành giống lúa 9-10 tấn và hoàn toàn có thể xuất khẩu tới nhiều thị trường trên thế giới.

Loài cây trồng nhiều ở Việt Nam chứa "thần dược" chống cao huyết áp

(NLĐO) - Một nghiên cứu nước ngoài cho thấy có thể ngừa cao huyết áp từ món ăn vặt hay thức uống từ loại quả đang được trồng nhiều ở Tây Nguyên và miền Nam của Việt Nam.

TP HCM sẽ là trung tâm giống cây trồng công nghệ cao

Nếu làm chủ được khâu sản xuất giống rau, hoa thì mỗi năm Việt Nam tiết kiệm được vài chục triệu USD nhập khẩu các mặt hàng này

Phát triển bền vững sản xuất lương thực tỉnh Hà Giang cao nguyên đá Đồng Văn dân tộc Mông cây ngô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo