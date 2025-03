Người muốn giảm cân thần tốc đang bị đầu độc

Nâng mức chế tài để răn đe

Theo bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, năm 2024, cơ quan này đã xử phạt hơn 11 tỉ đồng đối với các đơn vị quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, trong đó có các sản phẩm hỗ trợ giảm cân.

Theo quy định, việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Cùng với việc xử lý hành chính và công khai vi phạm, Cục An toàn thực phẩm cũng chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để xem xét và xử lý theo Bộ Luật Hình sự. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã đề xuất siết chặt hậu kiểm đối với thực phẩm chức năng với việc sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu công bố.