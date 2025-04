Người muốn mua chung cư thu nhập thấp An Trung 2 tại Đà Nẵng phải liên hệ qua đâu?

Ngày 9-4, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có thông báo liên quan thông tin giả mạo rao bán căn hộ nhà ở xã hội của dự án chung cư An Trung 2.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà nhận được thông báo từ chủ đầu tư dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) là Liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 579 (Liên doanh DMC-579).

Phối cảnh dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2

Thông báo này cũng đồng thời được gửi cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Theo chủ đầu tư, dự án chung cư An Trung 2 có 3 khối nhà A, B, C. Khối nhà C của dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 1-2019. Còn khối nhà A, B đang thi công xây dựng và chưa mở bán.

Tuy nhiên, hiện nay trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài đăng, thông tin về việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ mua bán căn hộ thuộc dự án chung cư An Trung 2.

Việc này là không đúng và làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Liên doanh DMC-579 khẳng định hiện nay chủ đầu tư chưa từng thực hiện việc mở bán bất kỳ căn hộ nào tại khối A, B của dự án, cũng như không ủy thác hoặc hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, cá nhân, sàn bất động sản nào đứng ra rao bán, nhận cọc bán căn hộ.

Chủ đầu tư khuyến cáo người dân hết sức thận trọng, kiểm tra kỹ về các vấn đề pháp lý có liên quan đến thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án trên để tránh bị lừa.

Mọi thông tin về mở bán khi dự án đủ điều kiện, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký mua căn hộ, phương thức thanh toán sẽ được thông báo cụ thể tại website của công ty và được công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân được biết, liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Dự án chung cư cho người có thu nhập thấp An Trung 2 có tổng diện tích đất 13.921,15m2, gồm 3 block và các hạng mục phụ trợ khác với tổng cộng 957 căn hộ. Block A có 18 tầng nổi, 1 tầng bán hầm (288 căn hộ). Block B có 15 tầng nổi, 1 tầng bán hầm (345 căn hộ). Block C có 12 tầng nổi với 324 căn hộ. Diện tích căn hộ dự kiến từ 48,60 m2 đến 66,96 m2. Dự kiến hai Block A, B của dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng theo tiến độ mà thành phố đã phê duyệt trong quý IV-2025.