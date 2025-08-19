HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người nhà phá cửa khi phát hiện người đàn ông đi vệ sinh hơn 1 giờ vẫn không thấy ra

Hải Yến

(NLĐO) - Một người đàn ông 42 tuổi đi vệ sinh hơn 1 giờ không thấy ra, đến khi người nhà phá cửa xông vào thì phát hiện đã tím tái toàn thân.

Ngày 19-8, một trạm cấp cứu vệ tinh 115 TP HCM tiếp nhận một ca ngưng tim, ngưng thở. Nạn nhân là một người đàn ông 42 tuổi, được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, tím tái toàn thân.

Theo người nhà, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, người đàn ông vào nhà vệ sinh nhưng sau hơn 1 giờ vẫn không thấy trở ra. Linh cảm có chuyện bất thường, người cha phá cửa thì phát hiện con trai nằm bất động trên nền nhà. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến cơ sở y tế gần đó để cấp cứu.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu trạm cấp cứu 115, khi tiếp nhận, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, không còn phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn. Dù các bác sĩ đã hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp trong hơn 60 phút nhưng bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử gout và rối loạn mỡ máu – hai bệnh lý làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

BS Tuệ cảnh báo thói quen ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu, đặc biệt là rặn mạnh, có thể gây ra những thay đổi đột ngột về huyết áp, dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc thậm chí nhồi máu cơ tim. Đây là tình huống không hiếm gặp trong cấp cứu.

Người dân nên chú ý khi người thân ở trong nhà vệ sinh quá lâu, cần kiểm tra sớm, không nên ngại hỏi han hay can thiệp nếu thấy bất thường. Khi phát hiện nạn nhân bất tỉnh, cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức, đồng thời thực hiện các bước sơ cứu cơ bản như ép tim ngoài lồng ngực. Chỉ cần chậm vài phút là có thể mất đi cơ hội sống sót. 

"Không nên bỏ qua các dấu hiệu báo động sớm như chóng mặt, hoa mắt, đau ngực, vã mồ hôi, khó thở... Người có bệnh nền như tim mạch, gout, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cần duy trì chế độ điều trị ổn định, tập thể dục đều đặn và đi khám định kỳ để kiểm soát nguy cơ biến chứng'-BS Tuệ khuyến cáo.

