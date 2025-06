Người phụ nữ 33 tuổi ở miền Tây suýt trả giá đắt vì muốn tan mỡ

Tối 22-6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, nuốt đau, sưng đỏ và đau nhức vùng dưới cằm, khó thở sau khi tiêm tan mỡ.

Theo nữ bệnh nhân T.N.N (33 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang), sau khi thực hiện tiêm tan mỡ tại một spa thì xuất hiện tình trạng sưng đau, sốt nhẹ, đã tự uống thuốc giảm đau hạ sốt tại nhà nhưng không thuyên giảm.

Vùng cằm của người phụ nữ bị sưng đỏ sau tiêm chất tan mỡ

Đến sáng hôm sau, vùng cổ và dưới cằm bắt đầu sưng nề, đỏ da rõ rệt, đau tăng khi chạm vào và có dấu hiệu khó thở, nên bà N. được người nhà cấp tốc đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng dưới hàm 2 bên của người bệnh bị viêm mô mềm, sưng tấy, nhiều dấu kim tiêm dưới da, kèm hạch viêm dưới hàm và góc hàm phải. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, phản ánh rõ tình trạng viêm nhiễm. Người bệnh được chẩn đoán theo dõi viêm mô bào vùng dưới cằm sau tiêm tan mỡ.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai điều trị nội khoa tích cực với kháng sinh, kháng viêm, giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu dị ứng. Sau 3 ngày điều trị nội trú, tình trạng của bà N. cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Võ Hồng Phúc, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ: "Hiện nay, nhiều người tin vào các sản phẩm tiêm tan mỡ để giảm béo mà không qua kiểm chứng y tế. Tuy nhiên, thuốc tiêm tan mỡ hiện chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Những sản phẩm này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sưng tấy, viêm nhiễm, áp xe, hoại tử mô hoặc sốc phản vệ, đe dọa tính mạng người sử dụng".

Bác sĩ Phúc khuyến cáo rằng để giảm mỡ hiệu quả và an toàn, người dân nên ưu tiên tập luyện thể dục đều đặn kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trường hợp có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ, cần đến các cơ sở y tế hoặc phòng khám thẩm mỹ đã được cấp phép, nơi có đội ngũ chuyên môn và quy trình để đảm bảo an toàn.