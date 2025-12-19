HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Người phụ nữ bán vé số dạo ở Cà Mau đang được nhiều người cảm kích

Vân Du

(NLĐO) – Trong lúc đi bán vé số dạo, chị Lâm Ngọc Diễm quê Cà Mau đã nhặt được một cọc tiền do người dân đánh rơi

Ngày 10-12, Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cho biết đã tham mưu Chủ tịch UBND xã đề nghị tặng giấy khen cho người bán vé số dạo là chị Lâm Ngọc Diễm vì có hành động đẹp là không tham của rơi.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong lúc đi bán vé số trên tuyến đường thuộc ấp Láng Giài, xã Hòa Bình thì chị Diễm nhặt được cọc tiền hơn 6 triệu đồng. Không chút đắn đo, người phụ nữ này tức tốc mang toàn bộ số tiền nhặt được đến Công an xã Hòa Bình trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Người bán vé số dạo đem cọc tiền nhặt được nhờ công an tìm người đánh rơi - Ảnh 1.

Chị Diễm mang số tiền nhặt được trong lúc đi bán vé số nhờ công an tìm người đánh rơi. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định người đánh rơi tài sản là chị Nguyễn Thị Cộp (ngụ xã Hòa Bình). Sau đó, công an đã mời chị Cộp đến trụ sở và trao trả toàn bộ số tiền mà chị Diễm đã nhặt được trước đó.

Chị Nguyễn Thị Cộp xúc động bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến chị Diễm cùng ngành chức năng địa phương bởi người này nghĩ số tiền đánh rơi khó có cơ hội tìm lại.

Chị Diễm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu để trang trải cuộc sống là dựa vào nghề bán vé số dạo. Việc làm của chị Diễm đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, được rất nhiều người cảm kích. 

