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Pháp luật

Người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes bị đề nghị truy tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cào xước sơn, đập kính và bẻ gương chiếc ô tô Mercedes GLC200 trước một trung tâm tiếng Anh, bị can Mai Thị Bích Vân bị đề nghị truy tố.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất điều tra vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại phường Đại Mỗ và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Bích Vân về tội danh này.

Đề nghị truy tố Mai Thị Bích Vân vì phá họai xe Mercedes GLC200 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc xe Mercedes bị cào xước, bẻ gương, đập kính

Vụ án xuất phát từ việc chiếc ô tô Mercedes GLC200 của chị Đ.B.N. bị đập phá khi đỗ trên đường tại khu vực Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Theo kết luận giám định, tổng thiệt hại của phương tiện được xác định hơn 83 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng từng xác định mức thiệt hại khoảng 56,3 triệu đồng, bao gồm chi phí sửa chữa, sơn phục hồi và thay thế cụm đèn. Tuy nhiên, sau khi tiến hành định giá lại, thiệt hại được xác định tăng lên hơn 83 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng như ba đờ sốc trước bên phải, cửa trước và cửa sau bên phải, hông xe, nắp bình xăng, tai xe cùng nhiều vị trí khác trên thân xe.

Theo hồ sơ vụ án, tối 18-1, chị N. đến ăn tối tại một nhà hàng thuộc dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, khu vực Phùng Khoang. Từ khoảng 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút, chị đỗ xe trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm này, trung tâm đã đóng cửa và tắt điện. Chủ xe cũng để lại số điện thoại để liên hệ khi cần.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận một phụ nữ từ trong nhà đi ra, không liên hệ với chủ xe mà có lời lẽ lớn tiếng. Sau đó, người này bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vào kính xe và sử dụng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe.

Khi quay lại, chị N. phát hiện chiếc Mercedes GLC200 bị hư hỏng nặng, đồng thời có một chậu cây được đặt dưới gầm xe.

Tối 23-1, những người liên quan đã gặp chị N. để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ và cam kết bồi thường thiệt hại.

Đến giữa tháng 2, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Quá trình điều tra sau đó xác định bị can Mai Thị Bích Vân là người thực hiện hành vi và đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

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