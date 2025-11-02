Người phụ nữ có khối u khổng lồ, tưởng như đang mang thai tháng thứ 6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người phụ nữ có khối u khổng lồ, tưởng như đang mang thai tháng thứ 6

Cao Nguyên

(NLĐO) – Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng bụng to như đang mang thai 6 tháng do mang u xơ tử cung nặng tới 2,5kg.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân bị u xơ tử cung khổng lồ, nặng 2,5kg khiến bụng to như mang thai 6 tháng.

Người phụ nữ có khối u xơ khổng lồ, như đang mang thai 6 tháng - Ảnh 1.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi lấy khối u xơ tử cung nặng 2,5kg

Bệnh nhân là bà N.T.L, nhập viện ngày 30-10 trong tình trạng bụng to như mang thai 6 tháng, đau tức vùng hạ vị, thiếu máu.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, phức tạp, gần như chiếm toàn bộ phẫu trường.

Tuy nhiên, ê-kíp vẫn quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi nhằm giúp người bệnh ít đau, ít mất máu, phục hồi nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ sau mổ.

Người phụ nữ có khối u xơ khổng lồ, như đang mang thai 6 tháng - Ảnh 2.

Khối u xơ khổng lồ như đang mang thai 6 tháng

Với hệ thống mổ nội soi 3D hiện đại, các bác sĩ ghi nhận tử cung có nhiều nhân xơ, kích thước tương đương thai 6 tháng.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng bằng dao siêu âm Harmonic, giúp kiểm soát chảy máu tốt và hạn chế tối đa tổn thương mô.

Khối u xơ nặng tới 2,5kg nhưng vẫn có thể phẫu thuật nội soi do ứng dụng máy bào mô Morcellator, cho phép cắt nhỏ và lấy khối u ra ngoài cơ thể thông qua lỗ mổ chỉ khoảng 10mm.

Công nghệ này giúp phẫu thuật an toàn, ít xâm lấn và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục cho người bệnh. 

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy ra hoàn toàn và gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý.

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh hướng đến phát triển y tế chuẩn quốc tế

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh hướng đến phát triển y tế chuẩn quốc tế

(NLĐO) – Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Công ty Osaki Medical Việt Nam nhằm hướng đến phát triển y tế chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng điều trị

(NLĐO) - Tòa nhà C của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Gần 800 đại biểu dự hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Thiện Hạnh

(NLĐO) – Gần 800 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, nhân viên y tế tham dự hội nghị nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

u xơ tử cung phẫu thuật nội soi khối u khổng lồ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo