Người phụ nữ có khối u khổng lồ, tưởng như đang mang thai tháng thứ 6

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân bị u xơ tử cung khổng lồ, nặng 2,5kg khiến bụng to như mang thai 6 tháng.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi lấy khối u xơ tử cung nặng 2,5kg

Bệnh nhân là bà N.T.L, nhập viện ngày 30-10 trong tình trạng bụng to như mang thai 6 tháng, đau tức vùng hạ vị, thiếu máu.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, phức tạp, gần như chiếm toàn bộ phẫu trường.

Tuy nhiên, ê-kíp vẫn quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi nhằm giúp người bệnh ít đau, ít mất máu, phục hồi nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ sau mổ.

Khối u xơ khổng lồ như đang mang thai 6 tháng

Với hệ thống mổ nội soi 3D hiện đại, các bác sĩ ghi nhận tử cung có nhiều nhân xơ, kích thước tương đương thai 6 tháng.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng bằng dao siêu âm Harmonic, giúp kiểm soát chảy máu tốt và hạn chế tối đa tổn thương mô.

Khối u xơ nặng tới 2,5kg nhưng vẫn có thể phẫu thuật nội soi do ứng dụng máy bào mô Morcellator, cho phép cắt nhỏ và lấy khối u ra ngoài cơ thể thông qua lỗ mổ chỉ khoảng 10mm.

Công nghệ này giúp phẫu thuật an toàn, ít xâm lấn và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy ra hoàn toàn và gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý.