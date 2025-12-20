Người phụ nữ đang bị Công an TP Cần Thơ truy tìm được bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài là ai?

Ngày 20-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa kịp thời phát hiện một đối tượng bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng đang bị công an truy tìm nhập cảnh từ Campuchia về

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện một người có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra giấy tờ và đối chiếu thông tin nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng là L.T.M.C (SN 1988, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), sử dụng hộ chiếu số E024xxxxx do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17-9-2024, làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Tiếp tục xác minh, lực lượng biên phòng xác định L.T.M.C là đối tượng bị truy tìm theo Quyết định truy tìm số 15539/QĐ-CSHS ngày 12-12-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vụ việc, đồng thời thông báo cho cơ quan ra quyết định truy tìm để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

