Người phụ nữ đi ôtô vào sân trường đón con, tông phải nữ sinh lớp 10

Theo lãnh đạo Trường THCS-THPT Chu Văn An (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 1-10, xe ôtô mang BKS 14A-047.85 do chị Trần Thị Mỹ H. điều khiển đi vào sân trường để đón con đã va chạm với xe đạp điện do em Phạm Thị T.H. (học sinh lớp 10A3) điều khiển. Nữ sinh lớp 10 bị ngã xuống sân trường, chân mắc kẹt dưới bánh xe ôtô, trong khi xe đạp điện nằm gọn dưới gầm ôtô.

Hiện trường vụ tai nạn xe ôtô tông nữ sinh đi xe đạp điện trong sân trường

Phát hiện sự việc, nhiều học sinh đã hỗ trợ nhấc đầu ôtô lên, đưa nữ sinh ra ngoài. Nga sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường mời Công an phường đến ghi nhận. UBNDTP Móng Cái sau khi nhận được thông tin sự việc đã giao cho cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin từ đại diện Trường THCS-THPT Chu Văn An cho biết theo quy định của nhà trường, phụ huynh không được đi xe vào sân trường để đón học sinh nhưng do việc cấm và kiểm soát của nhà trường không triệt để nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.