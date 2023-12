Người phụ nữ lừa người tình cũ hàng tỉ đồng để "nướng" vào Bitcoin

Sáng nay 8-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1993, quê Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên toà

Theo cáo trạng, năm 2017, Loan có quan hệ tình cảm cùng lúc với các anh Trần Mạnh Cường (SN 1986 - tên nạn nhân đã được thay đổi ) và V.V.T. (SN 1990). Đến tháng 5-2020, Loan và anh T. đã đăng ký kết hôn, 2 người thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Cùng thời gian này, Loan cần tiền đầu tư Bitcoin nên nói dối anh Cường rằng đang mang thai con của anh song do COVID-19 nên không thể gặp nhau. Tháng 2-2021, bị cáo sinh con trai đặt tên là V.Q.H.. Để lừa đảo, nữ bị cáo làm giả một giấy khai sinh, thể hiện cháu bé mang họ của anh Cường rồi gửi qua Zalo cho anh này.

Tháng 1-2022, Loan mang con tới nhà anh Cường ở huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), nói dối gia đình người tình cũ nói đây là con cháu của họ, hiện đang mắc nhiều bệnh nan y, cần nhiều tiền chữa trị. Thời gian sau, Loan liên tục gọi điện giục anh Cường và gia đình anh chuyển tiền viện phí. Để các nạn nhân tin tưởng, bị cáo làm giả các giấy thu tiền của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) rồi gửi qua Zalo cho họ.

Do nghĩ cháu bé là con mình, anh Cường cùng gia đình nhiều lần chuyển tiền cho Loan, tổng số hơn 2,2 tỉ đồng. Sau đó, do Loan tắt máy, không liên lạc được nên anh Cường tìm hiểu sự thật và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại tòa, bị cáo Loan khai đã dùng tiền lừa đảo được để đầu tư Bitcoin, hiện chưa thể thu hồi để khắc phục hậu quả.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của Loan là dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền lớn trong nhiều lần, gây mất an ninh trật tự. Do vậy, tòa phạt bị cáo 15 năm tù, buộc hoàn trả hơn 2,2 tỉ đồng đã chiếm đoạt của anh Cường cùng gia đình anh.