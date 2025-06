Người phụ nữ run rẩy, bật khóc rồi nhờ CSGT giúp đỡ

Ngày 24-6, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết vừa hỗ trợ hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 24-6, tại Km 860+200, Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, TP Huế, tổ công tác của Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế do trung tá Vũ Ngọc Hiếu làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch.



Cháu bé được CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, vợ chồng anh Cái Quốc Việt (SN 1990; trú tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) điều khiển mô tô BKS 75k1 218.01, chở theo con gái bất ngờ dừng lại tại vị trí tổ công tác trong tình trạng hoảng loạn.

Vợ anh Việt run rẩy, bật khóc và nói rằng con gái mình đang bị sốt cao, co giật, có biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng nên cần sự giúp đỡ của lực lượng CSGT để nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay khi phát hiện tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình trạng cháu bé và lập tức sử dụng xe tuần tra chuyên dụng để đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện ĐK Phú Lộc cấp cứu. Trong quá trình di chuyển, tổ công tác đã báo trước cho bệnh viện để chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông suốt hành trình.