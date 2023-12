Người phụ nữ tung tin "xét nghiệm kẹo có ma túy" bị xử phạt

Ngày 6-12, Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã xử phạt chị N.T.H. (trú tại thị xã Sơn Tây) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" với số tiền 7,5 triệu đồng do tung tin "xét nghiệm kẹo có ma túy".

Công an thị xã Sơn Tây làm việc với người phụ nữ tung tin xét nghiệm kẹo có ma túy. Ảnh: Công an Hà Nội



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi Khoa B8 BV105 với nội dung: "Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học".

Ngay sau khi xuất hiện thông tin nói trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương xác minh thông tin, rà soát địa bàn và làm việc với Bệnh viện quân y 105 để làm rõ sự việc.

Thông tin xét nghiệm kẹo có ma túy được chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng, gây hoang mang trong dư luận

Kết quả xác định thông tin kẹo có ma túy là không đúng sự thật. Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma túy qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tại một trường học trên thị xã Sơn Tây, có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội; chưa phát hiện việc phát kẹo cho học sinh tại cổng trường. Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, không tìm thấy ma túy trong các mẫu kẹo nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Công an thị xã Sơn Tây xác định người đăng tải thông tin trên là chị N.T.H.. Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận thông tin trên do bản thân bịa đặt, không đúng sự thật và đăng tải trên một nhóm Zalo. Sau đó, thông tin xét nghiệm kẹo có ma túy được chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.