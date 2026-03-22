Người thầy gieo đức, dựng đời bằng võ học

Hơn 10 năm qua, võ sư cao cấp Vũ Văn Tác đã dạy võ miễn phí cho hơn 300 học trò có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều câu lạc bộ võ thuật ở Hà Nội. Ông không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn gieo vào các em ý chí, kỷ luật và niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

Luyện võ, rèn nhân

Nắng chiều vừa khuất sau những tầng lầu cũng là lúc sàn tập võ Nhà Văn hóa Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân khởi động xen lẫn tiếng hô vang dõng dạc.

Giữa vòng tròn học trò đủ mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ học tiểu học cho đến những thanh niên đã đi làm, có một người đàn ông lặng lẽ quan sát từng động tác. Thi thoảng, ông chỉnh lại thế tấn cho một võ sinh trẻ còn lóng ngóng, hoặc nhắc một học viên giữ thẳng lưng khi ra đòn. Những động tác tưởng nhỏ ấy lại được ông theo dõi rất kỹ, bởi theo ông, võ học khởi đầu từ sự chuẩn xác và kỷ luật. Người thầy ấy là Vũ Văn Tác, sinh năm 1980 - một võ sư cao cấp đã gắn bó với võ thuật hơn 30 năm.

Mỗi tuần, nhiều lớp học diễn ra đều đặn, thu hút đông đảo học viên rèn luyện sức khỏe, học kỹ năng tự vệ và sinh hoạt trong một môi trường thể thao lành mạnh. Nhưng điều khiến nhiều người nhắc đến võ sư Tác không chỉ là công việc huấn luyện, mà còn là hành trình hơn 10 năm âm thầm dạy võ miễn phí cho hàng trăm học trò có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau những buổi tập tưởng chừng bình thường ấy là một câu chuyện dài về sự bền bỉ và lòng nhiệt huyết với võ thuật.

Võ sư Vũ Văn Tác (đai vàng) cùng các học viên lớp võ cổ truyền

Năm 12 tuổi, ông Tác được một người hàng xóm - vốn là võ sư - khuyên đi tập võ để rèn luyện sức khỏe. "Tôi nghe lời chú và bắt đầu tập võ để rèn luyện sức khỏe. Nhưng càng tập, võ thuật càng trở thành niềm say mê" - võ sư nói. Những buổi tập kéo dài khiến cơ thể đau nhức, những lần té ngã trên sàn không làm cậu bé Tác nản lòng. Ngược lại, chính điều đó càng khiến ông nhận ra sức hút đặc biệt của võ thuật. Qua nhiều năm luyện võ, ông bắt đầu nghiên cứu thêm nhiều môn phái như võ cổ truyền Việt Nam, Hồng Gia quyền, Pencak Silat, Thiếu Lâm Sơn Đông, Vịnh Xuân quyền, Tán thủ võ dân tộc Lạng Sơn... Đến nay, ông đã theo tập 7 môn võ, đạt trình độ huấn luyện viên ở nhiều môn, được công nhận võ sư từ năm 2010 và hiện là võ sư cao cấp. Trong sự nghiệp thi đấu, ông đã giành chức vô địch quốc gia môn Tán thủ, đồng thời nhận nhiều bằng khen của ngành văn hóa - thể thao và các địa phương.

Nhưng với võ sư Tác, võ thuật không chỉ là thi đấu hay danh hiệu, mà là con đường rèn người. Theo ông, học võ trước hết học kiên trì, kỷ luật và kiểm soát bản thân. Những giá trị ấy không chỉ hữu ích trên sàn đấu mà còn theo người học võ trong cuộc sống. Võ thuật không chỉ giúp con người mạnh mẽ về thể chất mà còn rèn luyện ý chí và đạo đức. "Lấy võ rèn đức, luyện tài; có bản lĩnh và sức khỏe để sống có ích cho gia đình và xã hội" - ông Tác cho biết. Đó không chỉ là một câu nói truyền cảm hứng, mà còn là triết lý sống ông muốn gửi gắm cho học trò.

Trao cơ hội cho học viên nghèo

Bên cạnh công tác huấn luyện tại Nhà Văn hóa Hai Bà Trưng, võ sư Vũ Văn Tác còn thường xuyên được nhiều câu lạc bộ võ thuật ở Hà Nội mời đến giảng dạy và hướng dẫn tập luyện.

Qua đó, ông tiếp xúc nhiều học viên trẻ có hoàn cảnh khác nhau, không ít khó khăn, thiếu tự tin, yêu thích võ thuật nhưng không có điều kiện học lâu dài. Để giúp các em, từ năm 2013, ông nhận dạy miễn phí cho những học viên thật sự đam mê võ thuật. "Chỉ cần các em có đam mê và chịu khó tập luyện là tôi sẵn sàng chỉ bảo" - ông chia sẻ. Cứ thế, số học viên được ông hỗ trợ ngày càng nhiều.

Đội lân Trung Nghĩa Đường trong một lần tham gia biểu diễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đến nay, sau hơn 10 năm, số học trò được ông nhận dạy miễn phí đã hơn 300. Trong số này, có không ít học viên trưởng thành và tiếp tục theo đuổi con đường võ thuật. Có người tự mở lớp võ và đứng ra giảng dạy, tiếp tục truyền lại những điều mình từng được học. Đối với người thầy võ, đó là niềm vui lớn. Ông Tác cho rằng thành công của học trò không chỉ nằm ở kỹ năng võ thuật, mà ở việc các em trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong năm 2013, võ sư Tác thành lập CLB Võ thuật tổng hợp Trung Nghĩa Đường. Cũng từ đây, đội múa lân Trung Nghĩa Đường chính thức ra đời, với thành viên nòng cốt là học viên từ các lớp võ của ông. Theo thời gian, đội lân ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến. Hiện nay, đội thường xuyên nhận lời mời biểu diễn trong nhiều dịp như khai trương, động thổ, tân gia, lễ hội làng, đám cưới, thôi nôi, Trung thu hay các chương trình khai xuân đầu năm... Với nhiều học viên đây không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là cơ hội cải thiện thu nhập.

Hơn 30 năm theo đuổi võ thuật, hơn 10 năm dạy miễn phí cho hàng trăm học trò, võ sư Tác chưa bao giờ xem đó là điều lớn lao. Với ông, đó chỉ đơn giản là cách để góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Với nhiều người, lớp võ ấy có thể chỉ là nơi tập luyện. Nhưng với những học trò từng đứng ngoài cánh cửa võ đường vì thiếu điều kiện, đó lại cơ hội để bước tiếp, rèn sức khỏe và tự tin đổi thay cuộc đời.

Với ông, chỉ cần thấy học trò tiến bộ từng ngày, mọi vất vả đều tan biến.

Giữa nhịp sống vội vã của thành phố, người thầy dạy võ ấy vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình truyền cho thế hệ trẻ không chỉ những thế võ, mà còn cả niềm tin rằng luyện được sức khỏe, nghị lực và lòng kiên trì, mỗi người đều có thể tự mở ra con đường của riêng mình.

Có sức khỏe là có tất cả Không chỉ truyền dạy võ thuật trên sàn tập, võ sư Tác còn lan tỏa tinh thần võ học qua mạng xã hội. Các video hướng dẫn tập luyện và chia sẻ về võ thuật của ông được đăng tải thường xuyên trên Facebook và TikTok. Mỗi ngày, võ sư Vũ Văn Tác hướng dẫn rèn luyện thể lực cho mọi người trên mạng xã hội Hiện kênh TikTok của ông có hơn 37.000 người theo dõi, còn Facebook cá nhân cũng thu hút gần 28.000 người theo dõi. Trong các video ấy, ông thường nhắc lại câu nói quen thuộc: "Có sức khỏe là có tất cả". Nhiều người xem video cho biết chính những chia sẻ giản dị đó đã khiến họ có động lực bắt đầu tập luyện thể thao mỗi ngày.



