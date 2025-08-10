NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: 42 năm làm thầy giáo chủ nhiệm

Thầy Nguyễn Quốc Hoạt, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Gò Vấp cũ, TP HCM; nay thuộc phường An Nhơn, TP HCM) tận tụy yêu nghề, hy sinh thầm lặng để "gieo chữ, dựng người" suốt 42 năm.

Gia đình hiếu học

Thầy Hoạt sinh năm 1964 trong một gia đình trí thức nghèo ở Sài Gòn. Cuộc sống gia đình thầy tuy thiếu thốn vật chất nhưng giàu tinh thần hiếu học, lòng yêu nước và sự tận tụy với nghề giáo - truyền thống quý báu được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Gia đình ấy không chỉ nổi bật bởi sự học rộng, đỗ đạt cao mà còn bởi những người thầy, người cô âm thầm dạy chữ, rèn người, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Ông ngoại thầy Hoạt là giáo sư danh tiếng từng giảng dạy tại Trường Bưởi (thời Pháp thuộc gọi là Lycée du Protectorat, nay là Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội). Không chỉ vậy, bác ruột là học giả Nguyễn Hưng Thi - hiệu là Đông Bích, một người nặng lòng với văn hóa, văn học Việt. Ngoài ra, trong gia đình còn có nhiều người làm trong ngành giáo dục.

Thầy Nguyễn Quốc Hoạt 42 năm giảng dạy bậc tiểu học cho hàng ngàn học sinh khu vực Gò Vấp, TP HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chính trong môi trường ấy, thầy Nguyễn Quốc Hoạt đã hình thành phẩm chất, lý tưởng sống và sự kiên định với con đường giáo dục.

Ra trường vào tháng 9-1983, thầy giáo trẻ được phân công công tác tại vùng ven huyện Hóc Môn (cũ) - nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Suốt 8 năm ròng, thầy âm thầm bám trường, bám lớp. Đến năm 1991, thầy được điều chuyển về quận Gò Vấp (cũ), tiếp tục sự nghiệp "trồng người" trong suốt 3 thập kỷ.

Tận tâm, bền bỉ với nghề

Không phải ai cũng có thể bền bỉ và kiên trì như thầy: 20 năm dạy lớp 5, 22 năm dạy lớp 4, đặc biệt là 42 năm liên tục làm giáo viên chủ nhiệm. Hơn 2.000 học sinh đã được thầy dìu dắt, nâng đỡ, giáo dục bằng tất cả tâm huyết. Rất nhiều em trong số đó đã trở thành những người có vị trí cao trong xã hội, giữ vai trò lãnh đạo, chuyên gia trong các công ty, tổ chức lớn - những "trái ngọt" từ hạt giống mà thầy từng vun trồng.

Không chỉ dạy chữ, thầy còn là người cha thứ hai của các em nhỏ, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật hòa nhập. Trong mọi năm học, thầy luôn được ban giám hiệu tín nhiệm giao chủ nhiệm những lớp có học sinh đặc biệt: các em bị thiệt thòi về sức khỏe, gia đình không ổn định hay hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Với tấm lòng bao dung và trái tim yêu thương, thầy trở thành người nâng đỡ các em - bằng cả kiến thức, tình cảm và sự chăm sóc tận tụy.

Tình người trong hành động

Phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, học sinh yêu kính thầy không phải vì danh hiệu, mà bởi tình người trong từng hành động.

Lớp học của thầy là nơi các em tìm thấy sự công bằng, ấm áp và được đối xử như những đứa trẻ bình thường, dù bị khiếm khuyết hay thiếu thốn. Bằng sự kiên nhẫn, tình thương và kỷ luật ấm áp, thầy giúp các bạn nhỏ hòa nhập, tiến bộ từng ngày, không còn mặc cảm, thiệt thòi.

Không hào nhoáng, không khoa trương nhưng người thầy ấy chính là biểu tượng của một đời cống hiến thầm lặng, của niềm tin mãnh liệt vào giá trị con người và sức mạnh của giáo dục.

Suốt hàng chục năm qua, thầy giáo Nguyễn Quốc Hoạt vẫn miệt mài bên phấn trắng, bảng đen, gieo từng con chữ, dìu dắt bao thế hệ học trò nên người. Sự nghiệp ấy không chỉ là dạy chữ mà còn là truyền lửa - ngọn lửa của niềm tin, của đạo đức và trách nhiệm với xã hội.

Với bề dày cống hiến không mệt mỏi, năm 2006, thầy Nguyễn Quốc Hoạt đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" - phần thưởng ghi nhận một chặng đường thầm lặng mà đầy giá trị.



