Người thầy kính yêu: Khối rubic nhiệm mầu

Ai từng biết về Nhà giáo Ưu tú Cao Thị Hải An - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 3 (tỉnh Nghệ An) - có lẽ dễ đồng tình với chúng tôi khi liên tưởng đến một khối vuông rubic nhiệm mầu. Khối rubic ấy đa diện, đa sắc nhưng được cộng hưởng một cách hài hòa để tạo nên một chỉnh thể bền vững, lung linh.

Tâm huyết, tận tụy

Từ khi còn là cô giáo trẻ nhiều đam mê với môn lịch sử, đến khi trở thành nhà quản lý đầy bản lĩnh và sáng tạo, mỗi bước đi của cô Hải An đều in đậm tâm huyết, tài năng và tinh thần tận hiến.

Cô giáo Hải An sinh ra trong một gia đình quân nhân. Bố cô là người Nghệ An, mẹ là người Hải Phòng, cả hai đều là người lính, gắn bó với đơn vị trong suốt những năm tháng công tác.

Vì công việc của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ của cô Hải An gắn liền với những chuyến đi, những lần chuyển nơi ở theo đơn vị của bố mẹ. Chính những trải nghiệm ấy đã hình thành ở cô tính cách mạnh mẽ, kiên định, biết thích nghi với hoàn cảnh và luôn sống giản dị, chan hòa với mọi người.

Nhà giáo Ưu tú Cao Thị Hải An

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp THPT, cô Hải An thi đỗ vào Trường ĐH Vinh, theo học Khoa Lịch sử. Đây là nơi nuôi dưỡng trong cô tình yêu nghề dạy học và niềm say mê tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Những năm tháng trên giảng đường đại học, cô không chỉ chăm lo học tập, rèn luyện kiến thức chuyên môn mà còn trau dồi phương pháp sư phạm, với mong muốn trở thành một nhà giáo giỏi, có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt học trò một cách hiệu quả.

Ra trường, cô Hải An về công tác tại Trường THPT Diễn Châu 3 - ngôi trường mà cô đã gắn bó trọn vẹn hơn 30 năm qua. Những ngày đầu đứng lớp, cô gặp không ít khó khăn khi phần lớn học sinh cho rằng môn lịch sử ít có ý nghĩa trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai. Thế nhưng, với tình yêu nghề, say mê kiến thức và với phương pháp giảng dạy sinh động, cô đã khơi dậy trong học trò niềm hứng thú và sự yêu thích môn học này.

Mỗi tiết dạy của cô Hải An không chỉ là những con số, mốc thời gian khô khan mà còn là những câu chuyện đầy cảm xúc, giúp học sinh hiểu sâu hơn về cội nguồn, truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Nhờ vậy, cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ học trò, trở thành người thầy được học sinh yêu quý.

Nhắc đến những năm tháng ấy, anh Nguyễn Đức Dũng - học sinh lớp 12G khóa 1997-2000, nay là phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Diễn Châu 3 - xúc động: "Tôi vẫn nhớ như in những tiết học với cô chủ nhiệm Hải An năm nào, không nặng nề, khô khan như chúng tôi từng nghĩ, mà đầy ấn tượng. Cô giúp chúng tôi nhận ra rằng, học lịch sử là để biết trân trọng quá khứ, sống tử tế với hiện tại và có trách nhiệm với tương lai. Giờ đây, khi con mình được học dưới mái trường mà cô tham gia quản lý, tôi vẫn thấy vẹn nguyên những ấn tượng về người cô đáng kính năm nào: nghiêm khắc, tận tụy và đầy yêu thương".

Mặt sáng lung linh

Những lời chia sẻ chân tình ấy đã phần nào nói lên tấm lòng của cô giáo Cao Thị Hải An - người đã "cháy" hết mình với đam mê, nuôi dưỡng tâm hồn học trò bằng niềm tin, lòng tự hào và nhân cách. Có thể nói, sự hết mình trên bục giảng, âm thầm mà bền bỉ, chính là một trong những mặt sáng lung linh nhất của "khối rubic" mang tên cô.

Hơn 10 năm trở lại đây, khi đảm nhận cương vị phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Hải An đã biến vai trò quản lý thành một sứ mệnh đầy nhân văn và cảm hứng. Với cô, quản lý không chỉ là chỉ đạo công việc, mà còn đồng hành, sẻ chia, tạo điều kiện để mỗi giáo viên được phát triển tối đa năng lực, mỗi học sinh được bồi đắp toàn diện tri thức và nhân cách. Chính cách tiếp cận này đã làm nên một phong cách lãnh đạo riêng, nơi sự nghiêm túc song hành cùng việc thấu hiểu, kỷ cương đi liền với khích lệ và hỗ trợ.

Nhà giáo Ưu tú Cao Thị Hải An và đồng nghiệp Trường THPT Diễn Châu 3. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Với sự dẫn dắt của cô Hải An và ban giám hiệu, Trường THPT Diễn Châu 3 không chỉ hoàn thiện về mặt chuyên môn mà còn hình thành nếp văn hóa học tập tích cực, sáng tạo và đoàn kết. Cô tiên phong triển khai các mô hình dạy học đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; tổ chức các phong trào thi đua học tập và sáng kiến giáo dục.

Cô Hải An trực tiếp dìu dắt giáo viên trẻ, giúp họ tự tin thử nghiệm phương pháp mới, phát triển cả kỹ năng chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức. Sự hiện diện của cô đã trở thành chất xúc tác, giúp tập thể sư phạm của trường trở nên gắn kết, năng động và giàu nhiệt huyết.

Cô giáo trẻ Phạm Thị Hằng, một trong những giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được cô Hải An dìu dắt, thổ lộ: "Đối với tôi, cô Hải An không chỉ là cấp trên mà còn là một người thầy lớn. Cô luôn khuyến khích chúng tôi thử nghiệm, đừng sợ thất bại. Nhờ sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của cô, tôi trưởng thành hơn và đạt được một số thành công trong sự nghiệp. Cô giúp tôi tin rằng tâm huyết và trí tuệ của người thầy có thể tạo nên những điều kỳ diệu, không chỉ cho học trò mà còn với tập thể giáo viên".

Lặng lẽ mà bền bỉ

Hơn 30 năm cống hiến cho ngành giáo dục, cô giáo Cao Thị Hải An chưa bao giờ kể về thành tích của mình. Nhưng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh đều nhận thấy ở cô một quá trình nỗ lực không ngừng - lặng lẽ mà bền bỉ, để lại dấu ấn rõ nét trong sự phát triển của nhà trường và của ngành giáo dục Nghệ An.

Từ khi thường xuyên đứng lớp đến lúc đảm nhận vai trò quản lý, cô Hải An luôn là người tiên phong trong đổi mới chuyên môn. Suốt gần 20 năm, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tin tưởng giao trọng trách ra đề, chấm thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cô cũng là cộng tác viên thanh tra và giáo viên cốt cán cấp tỉnh từ năm 2005 đến nay, góp phần bảo đảm chất lượng, công bằng và khách quan cho các hoạt động chuyên môn của ngành.

Trên bục giảng, cô Hải An từng trực tiếp bồi dưỡng 21 học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, trong đó 1 em đoạt giải nhì, 6 em đoạt giải ba và 14 em đoạt giải khuyến khích - những con số đủ để khẳng định năng lực sư phạm và sự tận tâm của một người thầy. Khi chuyển sang vai trò quản lý, cô vẫn tiếp tục truyền lửa cho đồng nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng, tâm huyết. Với sự chỉ đạo và đồng hành của cô, Trường THPT Diễn Châu 3 nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc; là trường THPT không chuyên đầu tiên của Nghệ An đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn quốc gia mức độ 2 - một thành quả mà cô cùng ban giám hiệu đã nỗ lực vun trồng.

"Bảng vàng" thành tích của cô Hải An còn ghi dấu với những phần thưởng cao quý: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An... Cô từng được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục Nghệ An (2005-2010) và là nữ cán bộ quản lý tiêu biểu của ngành giai đoạn 2019-2022.

Năm 2023, cô Hải An được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú - phần thưởng xứng đáng cho một chặng đường dài tận tụy và vinh quang.

Khiêm nhường, dung dị, chân thành Không chỉ tận tâm trong công việc, cô Cao Thị Hải An còn là một phụ nữ chu toàn trong gia đình và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cô vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình, chia sẻ với hàng xóm và tham gia các hoạt động xã hội. Nhà giáo Ưu tú Lê Hoa - hàng xóm của cô Hải An ở xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An - nhận xét: "Dù bận rộn công tác quản lý, cô Hải An vẫn là người phụ nữ đảm đang trong gia đình và quan tâm tới mọi người xung quanh. Điều tôi quý nhất ở cô là sự khiêm nhường và dung dị. Cô đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không thích phô trương". Cuộc sống đời thường của cô Hải An đã tạo thêm một mảnh ghép trong "khối rubic". Bản lĩnh, vững vàng trong dạy học và quản lý; ấm áp, gần gũi trong gia đình và cộng đồng, cô trở thành điểm sáng về nhân cách đối với học trò, đồng nghiệp, gia đình và người dân địa phương.



