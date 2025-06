NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI: Lan tỏa ánh sáng của lòng nhân ái

Một ngày đầu tháng 6-2025, tôi đến Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để gặp một bệnh nhi có cái tên khá đặc biệt "Bệnh viện Đa khoa Bình Dương". Những em bé bị bỏ rơi được đưa vào bệnh viện thì sẽ được đặt tên gọi này.



Cưu mang trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Đưa tôi vào gặp bé sơ sinh đặc biệt này, bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Khoa Sơ sinh, cho biết cách đây hơn 6 tháng, bệnh viện tiếp nhận bé trong tình trạng tím tái, rất nguy kịch. Bé bị bỏ rơi, mắc bệnh tim bẩm sinh của trẻ sinh non 27 tuần. Bằng tình yêu thương của các y - bác sĩ, bé đã hồi sinh kỳ diệu, từ chỗ chỉ nặng 950 g đã lên được 5 kg.

Mới đây, PGS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phụ trách chuyên môn chính cho ca mổ), cùng các bác sĩ liên chuyên khoa (nội tim mạch, sơ sinh và phẫu thuật - gây mê hồi sức) nơi đây đã thực hiện thành công ca can thiệp đóng lỗ thông còn ống động mạch cho bé.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

PGS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu cho biết trước đó, các bác sĩ tiếp nhận bé trong tình trạng nguy kịch, tính mạng đe dọa với nồng độ ôxy trong máu chỉ còn 70% (dù đang hỗ trợ ôxy). Trước tình trạng khẩn cấp, đội ngũ y - bác sĩ Khoa Sơ sinh đã tiến hành hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, bơm Surfactant giúp bé trưởng thành phổi; sử dụng kháng sinh phổ rộng, truyền dịch, truyền máu cùng vật lý trị liệu hô hấp chuyên sâu. Bé được điều trị 7 ngày để đóng ống động mạch nhưng không thành công. Sau đó, sinh hiệu ổn định, bé bắt đầu hấp thu sữa tốt, tăng cân, đến tháng thứ 6 đạt cân nặng 5,5 kg, tỉnh táo, phản xạ tốt.

Kết quả siêu âm tim cho thấy bé vẫn tồn tại ống động mạch đường kính 3,5 mm, kèm giãn nhẹ 4 buồng tim - một dị tật tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ sinh non. Tình trạng này khiến bé phải phụ thuộc máy thở không xâm lấn. Ngày 3-6, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật can thiệp tim mạch cho bé nhằm tránh nguy cơ tăng nặng suy tim và nhiễm trùng hô hấp. Ca phẫu thuật được thực hiện miễn phí 100%.

Sau 24 giờ đóng ống động mạch, bé tỉnh táo, môi hồng, thở đều, các chỉ số sinh tồn tốt. Bé không còn phụ thuộc máy thở, hấp thu sữa tốt, huyết động ổn định. Sau khi đóng ống động mạch thành công, các bác sĩ sẽ tập phản xạ bú mút cho bé thông qua việc cho bú bình như các trẻ khác.

Đây cũng là ca phẫu thuật can thiệp tim bẩm sinh đầu tiên ở trẻ mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thực hiện. "Vì là sinh non nên quá trình điều trị và chăm sóc bé đòi hỏi sự tỉ mỉ và tận tâm của đội ngũ y - bác sĩ. Với 8 bé sơ sinh bị bỏ rơi, chúng tôi thay phiên chăm sóc từ cho ăn, ẵm đến nói chuyện như một người thân" - điều dưỡng Tô Thị Hồng Hoa bộc bạch.

Hồi sinh những mảnh đời bất hạnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, mà trực tiếp là BS.CK2 Võ Thái Trung - Phó trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, đã hỗ trợ, phẫu thuật miễn phí cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn bị khối u khổng lồ ở mặt hay vết bớt đen trùm kín mặt. Nhờ được phẫu thuật, những mảnh đời bất hạnh đã được hồi sinh với gương mặt mới.

Trong đó, chị Pi Năng Thị X. (33 tuổi, quê Ninh Thuận) có khối u mọc sau gáy từ khi đang học lớp 6. Gia đình nghĩ chị bị nổi hạch và sẽ tự khỏi nên không đưa đi khám, điều trị. Bốn năm sau, khối u bắt đầu sưng to và làm khuôn mặt X. biến dạng. Lúc đó, chị mới được đưa đi khám ở Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, rồi chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Thế nhưng, chi phí điều trị cao, không đủ tiền chữa trị nên X. đành trở về nhà và chấp nhận "chung sống" cùng khối u trên đầu vẫn ngày một lớn.

Bệnh nhân Xồng Bá D. đang được chăm sóc để chuẩn bị cắt khối u khổng lồ dưới hàm

Mười năm sau, gia đình bán bò lấy tiền đưa X. đến một bệnh viện ở TP HCM. Tại đây, bác sĩ kết luận khối u quái ác này nếu phẫu thuật cần một số tiền rất lớn và rất nguy hiểm tới tính mạng. Một lần nữa, X. và gia đình thất vọng quay về vì không thể lo nổi chi phí. Sống chung với cục bướu to hơn cả đầu, X. luôn tự ti và chịu nhiều đau đớn nhưng vẫn cố gắng học xong lớp 9.

Đến năm 2022, X. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, mà trực tiếp là bác sĩ Võ Thái Trung, thông báo có thể xử lý được khối u và sẽ phẫu thuật miễn phí. Suốt thời gian phẫu thuật và chờ đợi, chị không dám soi gương. Đến khi vết thương lành hẳn, chị mới vỡ òa hạnh phúc, chỉ biết ôm chầm bác sĩ Trung để tỏ lòng biết ơn.

Một trường hợp khác cũng đang được bác sĩ Trung và Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương hỗ trợ là Xồng Bá D. (22 tuổi, quê Nghệ An) bị mắc khối u ở xương hàm dưới. Năm 2020, D. bắt đầu phát hiện bệnh khi đi khám ở bệnh viện ở Nghệ An. Gia đình được khuyên nên để D. nằm viện điều trị nhưng do không có tiền nên phải đưa về nhà. Đến đầu tháng 5-2025, tiếp tục đi khám, lúc này bệnh viện đề nghị chuyển D. đến Bệnh viện K. ở TP Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình không có tiền nên lại lặng lẽ trở về.

Biết về hoàn cảnh của D., bác sĩ Trung đã liên hệ và mời em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị miễn phí. Hiện D. được làm các xét nghiệm chuyên sâu và chờ hội chẩn để lên kế hoạch phẫu thuật. Sau 1 tuần được chăm sóc, truyền đạm và theo dõi, D. trông đã tươi tỉnh hơn, ánh mắt cũng có phần tự tin và vững vàng hơn so với ngày đầu ở quê vào đây, một chặng đường hồi sinh đang dần mở ra phía trước với em.

Theo BS Võ Thái Trung, nhờ sự hỗ trợ của ban giám đốc bệnh viện và các nhà hảo tâm, khi thấy trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, ông đều chủ động liên hệ. Trường hợp nào có thể phẫu thuật, ông đề xuất với ban giám đốc thực hiện ngay. Ông cho rằng để ca phẫu thuật thật sự thành công thì khó nhất là không để lại sẹo trên gương mặt bệnh nhân. Do đó, trong quá trình điều trị, các bác sĩ chú ý nhiều hơn, đặc biệt là vấn đề thẩm mỹ để làm sao bệnh nhân có gương mặt đẹp, tự tin trong cuộc sống.

Tạo tiếng vang lớn

Nhắc đến những thành tựu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải kể đến ca nối thành công cẳng chân bị đứt lìa sau 1 tuần cấy ghép "nuôi" ở chân lành do các y - bác sĩ nơi đây thực hiện.

Đó là trường hợp ông Mai Văn Đ. (41 tuổi), bị tai nạn giao thông. Ông được đưa vào cấp cứu cuối năm 2022 trong tình trạng đứt rời 1/3 cẳng chân phải, phần cơ bị dập nát, không được sơ cứu và bảo quản, dính nhiều dị vật là đất, cát; kèm theo chấn thương ở đầu và ngực khá nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu hồi sức, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình hội chẩn khẩn và chỉ định nuôi giữ cẳng chân phần đứt lìa vào chân lành để chờ nối lại giúp người bệnh có cơ hội giữ chân, tránh tàn phế.

TS-BS Lê Ngọc Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết hơn 1 tuần "nuôi" ở chân lành, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại cẳng chân dập đứt lìa cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật thực hiện trong 15 giờ, do BS.CK2 Võ Thái Trung làm phẫu thuật viên chính. Ca phẫu thuật ghép nối chân thành công đã tạo nên tiếng vang lớn vì đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam và là ca ghép chi thứ 2 trên thế giới.

Trong 2 năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương còn phẫu thuật thành công các kỹ thuật y khoa khó như cắt đĩa đệm, cố định, hàn xương liên thân đốt lối trước cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, dập tủy cổ, chấn thương cột sống, nội soi cắt u đại tràng, u dạ dày toàn phần, u bàng quang hay u tiền liệt tuyến; đặt máy tạo nhịp, bít dù tim, can thiệp mạch vành…

Ngoài những thế mạnh đã và đang thực hiện như phẫu thuật cột sống, chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương còn chuẩn bị triển khai can thiệp ECMO, mạch máu não, mạch tạng cũng như tiếp tục can thiệp tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Bệnh viện cũng đã đoạt được Giải thưởng Vàng của Hội Đột quỵ thế giới vì đã có những thành công xuất sắc trong công tác điều trị, phòng ngừa đột quỵ.

Phát huy khả năng chuyên môn Để nâng cao chuyên môn, năng lực hoạt động, tăng cường chuyển giao các kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài nước tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm cập nhật, chia sẻ kiến thức y khoa. Nhiều bác sĩ, giáo sư đầu ngành đã đến Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật mới theo phương thức "cầm tay chỉ việc". Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng đã cử các bác sĩ trẻ đi học tập tại các bệnh viện lớn. Điều quan trọng nhất, theo PGS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu, là khơi dậy, phát huy tối đa khả năng chuyên môn của đội ngũ nhân lực tại chỗ.