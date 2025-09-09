Vương miện Miss Grand Vietnam 2025: Hồng Nhật Kim Quang - tuyệt tác sáng chói!

Nhà thiết kế trẻ Bùi Thế Bảo đoạt giải cao nhất thiết kế vương miện Miss Grand 2025.

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vừa công bố vương miện dành cho hoa hậu, được chế tác từ tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế. Hai tác giả trẻ Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo giành chiến thắng với thiết kế Hồng nhật kim quang, lấy cảm hứng từ lúa, phù sa và ánh mặt trời.

Bùi Thế Bảo giải thích: "Sinh ra từ ánh mặt trời, lớn lên cùng cây lúa, và trường tồn bởi dòng phù sa – đó chính là câu chuyện ngàn đời của người Việt".

Dù vốn xuất thân từ thiết kế thời trang, không chuyên về chế tác trang sức, anh vẫn cho thấy sự tinh tế trong việc cách điệu hình ảnh, chọn phom dáng và sắp đặt đá quý để làm bật ý nghĩa văn hóa.

Vương miện dành cho hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2025

Anh thừa nhận: "Thiết kế vương miện không phải thế mạnh của em, nhưng nhờ kinh nghiệm thời trang mà em dễ dàng đưa những nét văn hóa Việt vào tác phẩm".

Bùi Thế Bảo: Hành trình vươn xa với trang phục dân tộc “đỉnh cao” trên đấu trường sắc đẹp quốc tế!

Thổ cẩm là dấu ấn sáng tạo của Bùi Thế Bảo

Không chỉ dừng lại ở vương miện, Bùi Thế Bảo còn tạo dấu ấn bằng nhiều bộ trang phục dân tộc tại các đấu trường sắc đẹp. Thanh âm đại ngàn (Cà kheo) giúp anh đoạt giải "Trang phục dân tộc được yêu thích nhất" và đồng hành cùng Á hậu Ngọc Hằng tại Miss Intercontinental. Bộ Diệu vũ bài bông mang về danh hiệu "Trang phục trình diễn ấn tượng nhất" cùng Hoa khôi Nguyễn Quế Khanh.

Tác phẩm Miền đá nở hoa được lựa chọn để dự thi Miss Global cùng Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân. Đặc biệt, Miền đá nở hoa và Thanh âm đại ngàn vừa được chọn trình diễn trong Concert Quốc gia A80, khẳng định giá trị nghệ thuật lẫn tính ứng dụng.

Khác với nhiều nhà thiết kế chọn áo dài làm đại diện cho trang phục Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế, Bảo trung thành với chất liệu thổ cẩm. Anh xem đây là "chữ ký" cá nhân và mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của các dân tộc thiểu số Việt Nam ra thế giới.

"Hầu hết các thiết kế dự thi quốc tế của em đều gắn với thổ cẩm, bởi em muốn bạn bè quốc tế hiểu thêm về thẩm mỹ và văn hóa Việt Nam qua từng sợi vải." Trong phong cách thiết kế, Bảo chú trọng sự thoải mái cho người mặc, đồng thời tạo hiệu ứng trình diễn mạnh mẽ. "Em luôn mong các người mẫu, hoa hậu, á hậu khi khoác trang phục của mình sẽ tự tin, dễ chịu để có phần trình diễn ấn tượng nhất" - anh nói.

Một mẫu thiết kế bằng thổ cẩm của Bùi Thế Bảo

Theo Bảo, thời trang Việt đang ngày càng khẳng định vị thế. "Hiện nay, nhiều nghệ sĩ quốc tế, cũng như hoa hậu, á hậu trên thế giới mong muốn được mặc trang phục của nhà thiết kế Việt. Đó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy chúng ta đang hội nhập, bắt kịp xu hướng toàn cầu".

Dự án mới nhất mà anh đang thực hiện là bộ trang phục dân tộc "Gọi gió về chơi", lấy cảm hứng từ lễ hội Gầu Tào của người H'Mông. Thiết kế tiếp tục khai thác chất liệu thổ cẩm – dấu ấn quen thuộc trong các sáng tạo của anh – với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống qua góc nhìn thời trang đương đại.