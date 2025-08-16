HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người tố cáo mẹ bé Bắp gửi đơn khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Cho rằng việc Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định không khởi tố vụ án là chưa đúng, người tố cáo mẹ bé Bắp đã có đơn khiếu nại

Ngày 16-8, ông Nguyễn Quốc Huy (ngụ TP HCM) cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan về quyết định không khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đây là vụ việc mà ông Huy đã tố cáo bà Lê Thị T.H. (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, tức mẹ bé Bắp) sử dụng sai mục đích tiền từ thiện.

Trước đó, ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy và bà Lê Thị T.H. để thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Huy về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024, tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Phía công an xác định, việc cháu Nguyễn P.M.H. (bé Bắp) bị bệnh ung thư máu, cần tiền đưa sang Singapore chữa trị được cơ quan chức năng xác minh là sự thật. Bà H. đã đưa thông tin đúng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ chữa trị cho con mình.

Theo xác minh của Công an Khánh Hòa, sau khi được ủng hộ, bà H. đã sử dụng số tiền trên chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con. Do đó, hành vi của bà H. không cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Người tố cáo mẹ bé Bắp gửi đơn khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với mẹ bé Bắp. Ảnh: Công An.

Sau quyết định không khởi tố vụ án của Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Huy gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và 5 cơ quan khác để đề nghị làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án chưa được xem xét.

Trong đơn, ông Huy đưa ra 6 nội dung để chứng minh có việc sử dụng sai mục đích tiền từ thiện của mẹ bé Bắp.

Trong đó, ông Huy cho rằng có việc cung cấp thông tin sai sự thật về hoàn cảnh gia đình bé Bắp của bà H. và tiktoker Phạm Thoại, cũng như bệnh tình và định hướng điều trị của bé. Việc bà H. và người thân có kêu gọi từ thiện từ năm 2023 nhưng chưa được làm rõ. Việc điều tra sử dụng số tiền hơn 20 tỉ, quy trình chuyển tiền đến Singapore để chữa bệnh không đảm bảo yếu tố khách quan. Việc chuyển nơi điều trị cho bé Bắp từ Trung Quốc sang Singapore khiến chi phí điều trị tăng và thông tin gia đình bà H. có dấu hiệu sử dụng tiền của nhà hảo tâm để mua sắm tài sản.

Trong đó, ông Huy có đưa ra thông tin về việc gia đình bà H. mua nhiều vàng, bất động sản, gửi tiết kiệm và thường xuyên đi du lịch trong năm 2024, mặc dù gia đình không có thu nhập ổn định từ các nguồn kinh doanh.

Bé Bắp qua đời, chính quyền địa phương không để trục lợi từ thiện

Bé Bắp qua đời, chính quyền địa phương không để trục lợi từ thiện

(NLĐO) – Địa phương nơi bé Bắp sinh sống cho biết đang phối hợp kiểm soát tình hình, ngăn ngừa việc kêu gọi từ thiện không đúng quy định khi bé qua đời

Công an Ninh Thuận làm việc với người tố cáo mẹ bé Bắp sử dụng sai tiền từ thiện

(NLĐO) – Ông Nguyễn Quốc Huy, người quyên góp, kêu gọi hỗ trợ từ thiện cho bé Bắp được công an mời làm việc liên quan đến các nội dung trong đơn tố cáo

Người tố cáo mẹ bé Bắp đưa ra quyết định quan trọng

(NLĐO) – Ông Nguyễn Quốc Huy, người tố cáo mẹ bé Bắp "sử dụng sai mục đích tiền từ thiện" cho biết sẽ khiếu nại

