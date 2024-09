Người Trà Leng gượng dậy sau thảm họa

Những ngày này, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều địa phương ở miền Bắc bị thiệt hại hết sức nặng nề, trong đó có nhiều nạn nhân tử vong do sạt lở đất. Còn nhớ, tháng 10-2020, sạt lở đất cũng đã khiến hàng chục người dân ở xã Trà Leng bị vùi lấp, đến thời điểm này vẫn còn 13 người mất tích không tìm thấy thi thể. Sau thảm họa, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, trong đó THACO (Công ty CP Tập đoàn Trường Hải) hỗ trợ xây dựng khu tái định cư mới, đời sống của người dân vùng sạt lở Trà Leng dần hồi sinh.



Sức sống mới ở Bằng La

Khác với những năm trước, Trà Leng giờ đây không còn quá cách trở khi tuyến đường bê-tông kết nối từ Quốc lộ 40B vào trung tâm xã đã được đầu tư xây dựng gần hoàn thiện, ô tô có thể dễ dàng di chuyển đến từng thôn. Đặt chân đến Trà Leng, mọi người có thể cảm nhận vùng đất này đã thật sự thay da đổi thịt khi đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng khang trang. Đặc biệt, khu dân cư Bằng La kiên cố, vững chãi, giúp người dân yên tâm sinh sống, không còn nơm nớp nỗi lo lở núi mỗi mùa mưa bão về.

Khu dân cư Bằng La được xây dựng để giúp các hộ dân bị mất nhà cửa do sạt lở đất ổn định cuộc sống

Nằm gần trụ sở UBND xã Trà Leng, khu dân cư Bằng La hiện có 39 căn nhà sàn bê-tông, lợp mái tôn nằm sát bên nhau thành một dãy dài. Đây là khu dân cư do THACO, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Quảng Nam tài trợ, xây dựng để bố trí cho các hộ dân bị mất nhà cửa do sạt lở đất tại làng Ông Đề và làng Tắk Pát (xã Trà Leng).

Học sinh Trà Leng học tập trong các ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang

Cùng với đó, hàng loạt công trình như trường mẫu giáo, khu vui chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng ngay trong khuôn viên khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định. Cạnh đó, con sông Leng uốn quanh khu dân cư Bằng La cũng được nhà nước đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố, nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất đá vào mùa mưa bão.

Xung quanh vùng đất này là những ruộng lúa bậc thang, rừng quế, vườn chuối xanh mướt. Đó đây, những người dân chăm sóc vườn tược, trẻ em hồn nhiên vui đùa, khung cảnh thanh bình như chưa từng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng năm nào. Nhiều người dân ở đây cho biết ngoài chỗ ở ổn định, bà con còn được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để kinh doanh, buôn bán hoặc hỗ trợ cây trồng, vật nuôi nhằm có nguồn thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Người dân Trà Leng an tâm sinh sống trong các ngôi nhà kiên cố tại khu dân cư Bằng La

Là một trong số những người thoát chết trong trận sạt lở năm 2020, bà Hồ Thị Hằng cho biết sạt lở núi đã cướp đi mạng sống của chồng bà, cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản tích cóp nhiều năm. Khi thảm họa xảy ra, bà rơi vào tình cảnh khốn cùng. May mắn, các cấp chính quyền cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng nhà cửa, kinh phí để tái thiết cuộc sống. Nhờ đó, cuộc sống của bà nhanh chóng được ổn định.

Cô Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Leng, cho biết thời gian qua, các ngành chức năng của huyện, tỉnh đã giúp đỡ đầu tư cơ sở hạ tầng, trường học khang trang, đáp ứng tốt trong công tác dạy và học trên địa bàn. Năm học 2024-2025, Trường Mầm non Trà Leng có tổng cộng hơn 100 em học sinh, với 7 điểm trường. Nhờ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư mới, khang trang nên các giáo viên đều tỏ ra hào hứng, an tâm công tác.

Đời sống người dân được cải thiện

Ông Hồ Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết để phát triển kinh tế địa phương, chính quyền xã đã vận động người dân đổi mới, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, người dân địa phương đã trồng được 160 ha quế Trà My và hàng chục ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả, sâm Ngọc Linh. Tổng sản lượng cây có hạt trên địa bàn xã đạt khoảng 490 tấn; đàn gia súc, gia cầm trên khoảng 3.000 con.

Nhiều chương trình, dự án mục tiêu của Chính Phủ chú trọng đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Trà Leng từng bước phát triển. Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Trà Leng được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên. Vui mừng hơn nữa là đến nay Trường Mẫu giáo Trà Leng đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

"Từ một xã miền núi với bao khó khăn do sạt lở đất, Trà Leng đã có những bước phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của xã; đạt được các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, sắp xếp khu dân cư tại các thôn trở nên nền nếp" - ông Vân nhìn nhận.

Nhiều hộ vươn lên thoát nghèo Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các đơn vị, tổ chức, cuộc sống của bà con ở vùng sạt lở Trà Leng đã từng bước ổn định, ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học, trạm y tế đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng, phục vụ tốt cho người dân. Huyện còn hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, đào tạo nghề cho người dân xã Trà Leng. Nhờ vậy nhiều hộ gia đình ở đây đã ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.