Người trẻ cần chuẩn bị gì cho nghề nghiệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Người trẻ cần chuẩn bị gì cho nghề nghiệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo?

Huy Lân

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách học, làm việc và tương lai nghề nghiệp của người trẻ.

Theo GS Hoàng Văn Kiếm - nguyên Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước ngành công nghệ thông tin, chuyên gia nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, trong nhiều thập kỷ trước, con đường nghề nghiệp của một người thường khá rõ ràng: Học một ngành, ra trường làm một nghề, tích lũy kinh nghiệm và phát triển trong cùng lĩnh vực đó suốt nhiều năm.

Cần năng lực nền tảng để học suốt đời

Nhưng hiện nay, AI đang làm thay đổi mô hình này. Nhiều công việc mang tính lặp lại, xử lý dữ liệu hoặc tuân theo quy trình chặt chẽ đang dần được tự động hóa, trong khi những nghề mới liên quan đến dữ liệu, công nghệ, sáng tạo và quản trị hệ thống thông minh lại liên tục xuất hiện. Điều đó cho thấy nghề nghiệp tương lai sẽ là một hành trình liên tục học hỏi và thích nghi.

Trong bối cảnh ấy, điều quan trọng nhất mà học sinh, sinh viên cần chuẩn bị không phải chỉ là kiến thức chuyên môn mà là những năng lực nền tảng để học suốt đời.

Người trẻ cần chuẩn bị gì cho nghề nghiệp tương lai trong thời đại AI? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

GS Hoàng Kiếm cho rằng trước hết, người trẻ cần có năng lực học tập chủ động. Tiếp đó là tư duy phản biện, tức khả năng phân tích, kiểm chứng và đánh giá thông tin trong bối cảnh AI tạo ra một khối lượng dữ liệu rất lớn. Thứ ba là khả năng làm việc cùng AI, nghĩa là biết sử dụng AI như một cộng sự: Biết đặt câu hỏi đúng, khai thác dữ liệu, kiểm tra kết quả và sáng tạo trên nền tảng đó. Bên cạnh đó là năng lực sáng tạo, tư duy liên ngành cùng với trí tuệ cảm xúc và đạo đức nghề nghiệp. Trong một thế giới càng công nghệ hóa, những phẩm chất rất con người như sự đồng cảm, trách nhiệm và lòng tin lại càng trở nên quan trọng.

Đừng cố bám vào một hình dung nghề nghiệp cố định

Theo GS Hoàng Kiếm, AI sẽ thay thế một số công việc nhưng đồng thời cũng mở ra những lĩnh vực hoàn toàn mới. Điều quan trọng hơn là giá trị của con người trong kỷ nguyên AI sẽ ngày càng nằm ở những gì máy móc khó thay thế nhất: Sự sáng tạo, trí tưởng tượng, khả năng cảm nhận cái đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Trong thời đại mà máy tính có thể xử lý tri thức với tốc độ khổng lồ, trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo của con người lại càng trở nên quý giá.

Trong kỷ nguyên AI, nhiệm vụ của đại học không chỉ là đào tạo người sử dụng công nghệ mà còn là bồi dưỡng những con người có trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh để định hướng công nghệ phục vụ con người.

"Điều người trẻ cần nghĩ tới không chỉ là "mình sẽ làm nghề gì" mà là "mình cần chuẩn bị gì để sống và làm việc trong một thế giới luôn đổi thay". Một sinh viên hôm nay hoàn toàn có thể sẽ làm những công việc mà ngay lúc này còn chưa có tên gọi cụ thể. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cố bám vào một hình dung nghề nghiệp cố định mà là xây dựng được năng lực để thích ứng với sự thay đổi đó" - GS Kiếm nhấn mạnh.

(NLĐO)-Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức chương trình Gala & Trao giải cuộc thi Piano 2024 (SIU Piano Competition 2024) với sự tham gia của các thí sinh xuất sắc nhất cùng dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP HCM.

công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo AI Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn SIU người trẻ GS Hoàng Kiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo