Người trẻ đam mê sáng tạo, tự tin khởi nghiệp

Từ một dự án khởi nghiệp trên ghế nhà trường, anh Phạm Kim Quốc Cường (SN 2001) đã đưa những nguyên liệu bình thường ban đầu như mắc khén, trà xanh Thái Nguyên, thuốc lào Thanh Hóa… vào nhiều sản phẩm nước hoa cao cấp.

"Kể chuyện" qua sản phẩm

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật hóa Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, trong khi nhiều bạn bè còn đang loay hoay tìm việc thì Phạm Kim Quốc Cường đã tập trung bứt tốc để phát triển thương hiệu nước hoa "made in Vietnam" của mình.

Cường "bén duyên" với nước hoa nhũ nano từ năm 2022. Đây là loại nước hoa không cồn, sử dụng nước cất làm dung môi chính. Ngày lễ, Tết cũng như khi đi học, rảnh giờ nào là anh lại "ăn ngủ" tại phòng thí nghiệm của trường để nghiên cứu về nước hoa. "Từ bé, tôi đã rất thích nước hoa, luôn muốn "sáng tác" những mùi hương riêng. Vào đại học, tôi luôn tâm niệm người làm khoa học kỹ thuật nhất định phải tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tế" - anh nhớ lại.

Cường thừa nhận chọn khởi nghiệp với nước hoa là "cuộc chơi lớn" của anh. Bởi lẽ, khách hàng nước hoa thường là những người có phong cách riêng, sành điệu, giàu kinh nghiệm chọn sản phẩm. Cường không chọn việc đẩy mạnh số lượng sản phẩm bán ra thị trường mà đặt mục tiêu đưa "chất riêng" lên hàng đầu. "Dòng nước hoa không cồn nói chung và Naroma nói riêng khá kén người dùng. Tuy nhiên, khi đã sử dụng, khách hàng sẽ bị thu hút bởi những "nốt" hương thăng trầm, thấm đậm những câu chuyện văn hóa" - anh ví von.

Start-up trẻ này cho biết bộ sưu tập nước hoa "Di sản Việt Nam" của anh xuất phát từ niềm tự hào về danh lam thắng cảnh và nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú của nước ta. Cường từng trăn trở khi thấy các tập đoàn hương liệu lớn ở Pháp nhập nguyên liệu thô từ Việt Nam về tinh chế, sau đó bán ngược lại với giá thành cao gấp nhiều lần.

"Tôi muốn ứng dụng công nghệ nước hoa của mình để nâng tầm các nguyên liệu của Việt Nam. Ước mơ lớn nhất của tôi là tạo ra sản phẩm nước hoa chất lượng 100% Việt Nam, trong đó sáng tạo mùi hương theo thiết kế riêng cho từng khách hàng, giúp họ nhớ lại những kỷ niệm xưa thông qua mùi hương" - Cường trải lòng.

Mang những chai nước hoa sang trọng do mình tự thiết kế ra giới thiệu, Cường kể lại từng câu chuyện ẩn chứa đằng sau. Với loại Ancient Capital, anh muốn tái hiện nét đẹp cổ kính của Hoàng thành Thăng Long qua hương trà đen, bạc hà, hoa nhài, cỏ khô, nghệ Tây… Loại Rice Field gợi nhớ cảnh đồng ruộng tại ĐBSCL qua mùi hương mạ non, lá dứa, hạt cà rốt, hoa nhài, diên vĩ, cỏ hương bài, gỗ tuyết tùng… Water Puppet thì tái hiện sân khấu múa rối nước với mùi đất, rêu, cám gạo, bưởi, sen…

Cường tự hào: "Tôi muốn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với thế giới qua những mùi hương đặc trưng gắn với nhiều vùng miền, địa phương". Hiện tại, anh tập trung vào 8 mùi hương chính để sản xuất những sản phẩm nước hoa trong 2 bộ sưu tập tâm huyết "Di sản Việt Nam" và "Tín ngưỡng thiêng liêng".

Theo báo cáo "Nghiên cứu dự báo thị trường nước hoa cao cấp năm 2025 - 2035" của Pristine Market Insights, thị trường nước hoa thời gian tới chuộng những sản phẩm có thành phần tự nhiên, nguồn gốc bền vững, trung tính, có độ bám dai, có câu chuyện, thân thiện với môi trường… "Đây đều là những điểm mạnh của Naroma" - Cường tự tin.

Start-up trẻ này cho hay từ năm 2024, những dòng nước hoa Niche và Indie bắt đầu bùng nổ, khách hàng tìm kiếm những mùi hương "có chiều sâu câu chuyện". "Nhờ vậy, tôi đã nhận được những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Đức và Anh. Khách hàng ở đó yêu thích cách Naroma "trình diễn hình ảnh" và "kể chuyện văn hóa" qua từng mùi hương" - anh hào hứng.

Phạm Kim Quốc Cường giới thiệu sản phẩm nước hoa của mình với các đại biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHQG TP HCM

"Vườn ươm" khắt khe

Nhìn lại hành trình vươn lên trở thành doanh nghiệp có doanh thu khả quan từ một dự án khởi nghiệp trên giấy, Cường bày tỏ sự biết ơn đối với "vườn ươm" tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Nơi đây đã hỗ trợ anh kinh phí nghiên cứu, giới thiệu đối tác tiềm năng, tạo cơ hội giao lưu về chuyên môn…

Theo ThS Đỗ Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Trường ĐH Bách khoa TP HCM, trung tâm đã tận dụng mạng lưới đối tác tích lũy suốt hơn 10 năm để mở ra những cánh cửa quan trọng cho sinh viên khởi nghiệp. Hơn cả sự hỗ trợ vật chất, "vườn ươm" này đóng vai trò như "bộ lọc" chuyên môn khắt khe. Mỗi dự án phải trải qua sự thẩm định của một hội đồng với 6 tiêu chí nghiêm ngặt về tính khả thi của công nghệ và mô hình kinh doanh.

"Sự đồng hành của các mentor (cố vấn) đã giúp những người trẻ như Cường học được cách định vị khách hàng và quy hoạch tài chính bài bản" - ThS Đỗ Hoàng Thắng nhấn mạnh.

Từng hướng dẫn hàng trăm ý tưởng nghiên cứu khoa học, PGS-TS Nguyễn Đình Quân, Trưởng Phòng Thí nghiệm nhiên liệu sinh học và Biomass - Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho rằng để một ý tưởng nghiên cứu từ phòng thí nghiệm "thành hình", có giá trị kinh tế trên thị trường là vô cùng khó. Trong hàng trăm ý tưởng, chỉ vài trường hợp có thể thương mại hóa. Với người làm khoa học, chỉ cần một vài sản phẩm thực sự có giá trị, giúp ích được cho xã hội đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Theo PGS-TS Nguyễn Đình Quân, khác với những sản phẩm nước hoa phối mùi truyền thống, Naroma mang hàm lượng chất xám công nghệ rất cao. "Nhiều người thường nghĩ làm nước hoa chỉ cần đơn thuần pha trộn, điều chế mùi hương. Tuy nhiên, Naroma là nước hoa công nghệ cao, ứng dụng công nghệ nhũ Nano Pickering và sử dụng Nanocellulose - một xu hướng bền vững, thân thiện với môi trường đang được thế giới hướng tới; tiềm năng phát triển trong tương lai là rất lớn" - ông nhận định.

Dấu ấn thương hiệu Việt Sau 4 năm phát triển, Naroma đã từng bước khẳng định vị thế với thị trường nước hoa trong và ngoài nước. Tháng 8-2025, tại buổi lễ vinh danh "Dấu ấn thương hiệu Việt" lần 1 - năm 2025, Naroma xuất sắc nhận giải nhì cuộc thi "The Future Brand 2025 - Kiến tạo thương hiệu Việt" với phần thưởng trị giá 800 triệu đồng. Bộ sưu tập nước hoa mới đây của Phạm Kim Quốc Cường cũng giúp anh được ghi danh trên trang Parfumo - được xem là "Wikipedia" của ngành nước hoa toàn cầu.



