HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người trẻ đam mê sáng tạo, tự tin khởi nghiệp

Bài và ảnh: Huế Xuân

Dù còn rất trẻ, họ đã bước đầu khởi nghiệp thành công với nhiều sản phẩm tạo dấu ấn trên thị trường nhờ sự tự tin, đam mê sáng tạo

Từ một dự án khởi nghiệp trên ghế nhà trường, anh Phạm Kim Quốc Cường (SN 2001) đã đưa những nguyên liệu bình thường ban đầu như mắc khén, trà xanh Thái Nguyên, thuốc lào Thanh Hóa… vào nhiều sản phẩm nước hoa cao cấp.

"Kể chuyện" qua sản phẩm

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật hóa Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, trong khi nhiều bạn bè còn đang loay hoay tìm việc thì Phạm Kim Quốc Cường đã tập trung bứt tốc để phát triển thương hiệu nước hoa "made in Vietnam" của mình.

Cường "bén duyên" với nước hoa nhũ nano từ năm 2022. Đây là loại nước hoa không cồn, sử dụng nước cất làm dung môi chính. Ngày lễ, Tết cũng như khi đi học, rảnh giờ nào là anh lại "ăn ngủ" tại phòng thí nghiệm của trường để nghiên cứu về nước hoa. "Từ bé, tôi đã rất thích nước hoa, luôn muốn "sáng tác" những mùi hương riêng. Vào đại học, tôi luôn tâm niệm người làm khoa học kỹ thuật nhất định phải tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tế" - anh nhớ lại.

Cường thừa nhận chọn khởi nghiệp với nước hoa là "cuộc chơi lớn" của anh. Bởi lẽ, khách hàng nước hoa thường là những người có phong cách riêng, sành điệu, giàu kinh nghiệm chọn sản phẩm. Cường không chọn việc đẩy mạnh số lượng sản phẩm bán ra thị trường mà đặt mục tiêu đưa "chất riêng" lên hàng đầu. "Dòng nước hoa không cồn nói chung và Naroma nói riêng khá kén người dùng. Tuy nhiên, khi đã sử dụng, khách hàng sẽ bị thu hút bởi những "nốt" hương thăng trầm, thấm đậm những câu chuyện văn hóa" - anh ví von.

Start-up trẻ này cho biết bộ sưu tập nước hoa "Di sản Việt Nam" của anh xuất phát từ niềm tự hào về danh lam thắng cảnh và nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú của nước ta. Cường từng trăn trở khi thấy các tập đoàn hương liệu lớn ở Pháp nhập nguyên liệu thô từ Việt Nam về tinh chế, sau đó bán ngược lại với giá thành cao gấp nhiều lần.

"Tôi muốn ứng dụng công nghệ nước hoa của mình để nâng tầm các nguyên liệu của Việt Nam. Ước mơ lớn nhất của tôi là tạo ra sản phẩm nước hoa chất lượng 100% Việt Nam, trong đó sáng tạo mùi hương theo thiết kế riêng cho từng khách hàng, giúp họ nhớ lại những kỷ niệm xưa thông qua mùi hương" - Cường trải lòng.

Mang những chai nước hoa sang trọng do mình tự thiết kế ra giới thiệu, Cường kể lại từng câu chuyện ẩn chứa đằng sau. Với loại Ancient Capital, anh muốn tái hiện nét đẹp cổ kính của Hoàng thành Thăng Long qua hương trà đen, bạc hà, hoa nhài, cỏ khô, nghệ Tây… Loại Rice Field gợi nhớ cảnh đồng ruộng tại ĐBSCL qua mùi hương mạ non, lá dứa, hạt cà rốt, hoa nhài, diên vĩ, cỏ hương bài, gỗ tuyết tùng… Water Puppet thì tái hiện sân khấu múa rối nước với mùi đất, rêu, cám gạo, bưởi, sen…

Cường tự hào: "Tôi muốn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với thế giới qua những mùi hương đặc trưng gắn với nhiều vùng miền, địa phương". Hiện tại, anh tập trung vào 8 mùi hương chính để sản xuất những sản phẩm nước hoa trong 2 bộ sưu tập tâm huyết "Di sản Việt Nam" và "Tín ngưỡng thiêng liêng".

Theo báo cáo "Nghiên cứu dự báo thị trường nước hoa cao cấp năm 2025 - 2035" của Pristine Market Insights, thị trường nước hoa thời gian tới chuộng những sản phẩm có thành phần tự nhiên, nguồn gốc bền vững, trung tính, có độ bám dai, có câu chuyện, thân thiện với môi trường… "Đây đều là những điểm mạnh của Naroma" - Cường tự tin.

Start-up trẻ này cho hay từ năm 2024, những dòng nước hoa Niche và Indie bắt đầu bùng nổ, khách hàng tìm kiếm những mùi hương "có chiều sâu câu chuyện". "Nhờ vậy, tôi đã nhận được những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Đức và Anh. Khách hàng ở đó yêu thích cách Naroma "trình diễn hình ảnh" và "kể chuyện văn hóa" qua từng mùi hương" - anh hào hứng.

Người trẻ đam mê sáng tạo, tự tin khởi nghiệp - Ảnh 1.

Phạm Kim Quốc Cường giới thiệu sản phẩm nước hoa của mình với các đại biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHQG TP HCM

"Vườn ươm" khắt khe

Nhìn lại hành trình vươn lên trở thành doanh nghiệp có doanh thu khả quan từ một dự án khởi nghiệp trên giấy, Cường bày tỏ sự biết ơn đối với "vườn ươm" tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Nơi đây đã hỗ trợ anh kinh phí nghiên cứu, giới thiệu đối tác tiềm năng, tạo cơ hội giao lưu về chuyên môn…

Theo ThS Đỗ Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Trường ĐH Bách khoa TP HCM, trung tâm đã tận dụng mạng lưới đối tác tích lũy suốt hơn 10 năm để mở ra những cánh cửa quan trọng cho sinh viên khởi nghiệp. Hơn cả sự hỗ trợ vật chất, "vườn ươm" này đóng vai trò như "bộ lọc" chuyên môn khắt khe. Mỗi dự án phải trải qua sự thẩm định của một hội đồng với 6 tiêu chí nghiêm ngặt về tính khả thi của công nghệ và mô hình kinh doanh.

"Sự đồng hành của các mentor (cố vấn) đã giúp những người trẻ như Cường học được cách định vị khách hàng và quy hoạch tài chính bài bản" - ThS Đỗ Hoàng Thắng nhấn mạnh.

Từng hướng dẫn hàng trăm ý tưởng nghiên cứu khoa học, PGS-TS Nguyễn Đình Quân, Trưởng Phòng Thí nghiệm nhiên liệu sinh học và Biomass - Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho rằng để một ý tưởng nghiên cứu từ phòng thí nghiệm "thành hình", có giá trị kinh tế trên thị trường là vô cùng khó. Trong hàng trăm ý tưởng, chỉ vài trường hợp có thể thương mại hóa. Với người làm khoa học, chỉ cần một vài sản phẩm thực sự có giá trị, giúp ích được cho xã hội đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Theo PGS-TS Nguyễn Đình Quân, khác với những sản phẩm nước hoa phối mùi truyền thống, Naroma mang hàm lượng chất xám công nghệ rất cao. "Nhiều người thường nghĩ làm nước hoa chỉ cần đơn thuần pha trộn, điều chế mùi hương. Tuy nhiên, Naroma là nước hoa công nghệ cao, ứng dụng công nghệ nhũ Nano Pickering và sử dụng Nanocellulose - một xu hướng bền vững, thân thiện với môi trường đang được thế giới hướng tới; tiềm năng phát triển trong tương lai là rất lớn" - ông nhận định. 

Dấu ấn thương hiệu Việt

Sau 4 năm phát triển, Naroma đã từng bước khẳng định vị thế với thị trường nước hoa trong và ngoài nước.

Tháng 8-2025, tại buổi lễ vinh danh "Dấu ấn thương hiệu Việt" lần 1 - năm 2025, Naroma xuất sắc nhận giải nhì cuộc thi "The Future Brand 2025 - Kiến tạo thương hiệu Việt" với phần thưởng trị giá 800 triệu đồng.

Bộ sưu tập nước hoa mới đây của Phạm Kim Quốc Cường cũng giúp anh được ghi danh trên trang Parfumo - được xem là "Wikipedia" của ngành nước hoa toàn cầu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo