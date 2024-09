Người trẻ Hàn Quốc ưu tiên "Yolo"

Công bố hồi tuần rồi của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tổng số trẻ sinh ra trong năm ngoái là 230.028 trẻ, giảm 7,7% so với năm trước đó.

Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực khuyến khích của chính phủ, các nhà xã hội học cho biết phần lớn thế hệ Y và Z của Hàn Quốc (những người trong độ tuổi 20-30) ưu tiên thu nhập để làm đẹp và tận hưởng cuộc sống thay vì kết hôn và sinh con.

Cô Park Yeon, một ca sĩ 28 tuổi, dốc hầu bao chủ yếu để mua sắm quần áo và đi du lịch. "Tôi hoàn toàn theo quan điểm Yolo (you only live once, tạm dịch: bạn chỉ sống một lần). (…) Chắc cũng có lúc tôi lập gia đình nhưng bây giờ thì vui vẻ cái đã" - cô chia sẻ với Reuters.



Giới trẻ Hàn Quốc ưu tiên mua sắm và du lịch, thay vì lập gia đình Ảnh: REUTERS

Theo các thống kê, thanh niên 20-30 tuổi là nhóm chi mạnh tay nhất tại các trung tâm thương mại và khách sạn hạng sang ở Hàn Quốc. Mức chi tiêu đầu người dành cho hàng hiệu của người dân nước này cũng cao nhất thế giới - theo nghiên cứu của Công ty Morgan Stanley (Mỹ) hồi năm ngoái.

"Thói quen chi tiêu của giới trẻ cho thấy họ đang nỗ lực tạo dựng hình tượng thành công trên mạng xã hội chứ không phải ổn định cuộc sống và sinh con" - chuyên gia Jung Jae-hoon của Trường ĐH Nữ sinh Seoul (Hàn Quốc) khẳng định.

Theo khảo sát vừa được Công ty PMI Co (Hàn Quốc) công bố, khó khăn tài chính là lý do lớn nhất khiến giới trẻ Hàn Quốc không muốn có con, với khoảng 46% trong tổng số 1.800 người tham gia khẳng định công việc không ổn định hay chi phí học hành đắt đỏ là nguyên nhân chính khiến họ quyết định như trên.

Dù vậy, chuyên gia Jung nói thêm rằng việc ưu tiên thú vui trước mắt cũng giải thích vì sao giới trẻ Hàn Quốc không hưởng ứng chính sách khuyến khích sinh con.

Thêm một điểm lưu ý trong số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỉ suất sinh của nhóm phụ nữ không kết hôn đang ở mức cao chưa từng thấy. Trong tổng số hơn 230.000 bé chào đời năm 2023, gần 11.000 bé (tương đương 4,7%) là con của mẹ đơn thân - cao kỷ lục kể từ khi số liệu này bắt đầu được công bố vào năm 1981.