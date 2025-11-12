Người trồng hoa Tết ở Huế trắng tay sau lũ lụt

Sau cơn lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, những ngày này người trồng hoa cúc vụ Tết Nguyên đán 2026 ở phường Thanh Thủy (TP Huế) đứng ngồi không yên. Cả cánh đồng hoa xanh mơn mởn ngày nào nay chỉ còn lại những dãy chậu úng nước, thân rũ rượi.

Trên ruộng hoa, bà con nông dân vẫn cần mẫn chăm sóc, phun thuốc kích thích, thắp điện chiếu sáng ban đêm, mong vớt vát phần nào công sức suốt mấy tháng trời. Nhưng hy vọng ấy ngày càng mong manh khi hoa chết dần, rễ thối đen vì ngâm nước quá lâu.

Ông Chế Công Trung, một người trồng hoa nhiều năm ở Thanh Thủy, buồn thiu khi phải tự tay nhổ bỏ hàng trăm chậu hoa cúc bị chết. Ông cho biết lũ dâng 3 lần, kéo theo bùn đất đã làm cho người trồng hoa thiệt hại nặng.

Người dân Thanh Thủy nhổ bỏ những chậu hoa cúc đã chết do lũ lịch sử gây ra

"Chưa có năm nào như năm nay. Dù chúng tôi đã kê cao chậu nhưng nước lũ dâng cao, kéo dài nhiều ngày khiến hơn 700 chậu hoa cúc của tôi bị ngâm nước, chết cả rồi" - ông Trung nghẹn ngào nói.

Gắn bó với nghề trồng hoa cúc chậu từ nhỏ, ông Trung cho biết đây là thiệt hại nặng nhất từ trước đến nay. "Vợ chồng tôi bỏ công làm đất từ 7 tháng trước, tiền thuê mặt bằng, giống, phân bón, điện chiếu sáng… tính ra cũng hàng chục triệu đồng. Mỗi chậu bán Tết được khoảng 400.000- 500.000 đồng, là nguồn thu chính của cả nhà. Giờ xem như trắng tay" - ông thở dài.

Ở gần đó, ông Nguyễn Đắc Thắng (58 tuổi) cũng lặng người nhìn hơn 1.000 chậu hoa cúc pha lê đang héo úa. "Ngày nào tôi cũng ra ngồi ngoài vườn hoa, nhổ bỏ từng cây chết, mong cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng rễ bị thối hết rồi, mùa này hay sâu bệnh nên làm chỉ để đỡ xót ruột thôi chứ chẳng hy vọng gì" - ông Thắng nói.

Gia đình ông Thắng có 2 con đang học đại học ở Đà Nẵng, mọi chi phí học tập đều trông chờ vào vụ hoa Tết. "Mỗi năm một đứa học cũng cả trăm triệu đồng, giờ hoa chết sạch biết lấy gì lo cho tụi nhỏ" - ông Thắng ngậm ngùi.

Theo UBND phường Thanh Thủy, đợt lũ vừa qua khiến toàn phường có hơn 3.100 hộ với hơn 11.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Riêng hoa cúc Tết ngập 100% ở khu vực Thủy Thanh (cũ) với 125 hộ, thiệt hại hơn 67.000 chậu.

Tại tổ dân phố Vân Thê Đập, hộ ông Nguyễn Đại Thân bị ngập 1.400 chậu cúc, ông Nguyễn Xuân Phương 536 chậu, ông Văn Đình Vững 100 cây hoa giống.

Ở Vân Thê Nam, nước lũ gây ngập 7.450 chậu hoa cúc, trong đó nhiều hộ thiệt hại nặng như ông Hoàng Thành 700 chậu, ông Nguyễn Xuân Tằm 900 chậu, ông Nguyễn Quang Giỏi 800 chậu...

Ngoài hoa cúc, lũ còn làm hư hại hàng trăm mét vuông hoa màu, rau và lúa tại các tổ dân phố Vân Thê Thượng, Lang Xá Bàu, Lang Xá Cồn, nhiều hộ mất trắng từ vài tạ đến cả tấn lúa, gia cầm chết…