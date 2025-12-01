Người Việt đầu tiên làm lãnh đạo cấp cao Samsung Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Người Việt đầu tiên làm lãnh đạo cấp cao Samsung Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành công trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành tại Samsung.

Ngày 1-12, Samsung Việt Nam đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào vị trí Phó Tổng Giám đốc (Vice President) Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam, cũng là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử toàn cầu.

Theo Samsung Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành.

Người Việt đầu tiên làm lãnh đạo cấp cao Samsung Việt Nam - Ảnh 1.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, bày tỏ ông rất vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử toàn cầu. "Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam" - ông Na Ki Hong nói. 

Ông Nguyễn Hoàng Giang gia nhập Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) từ năm 2010. Giai đoạn 2013 – 2014 ông đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận sản xuất điện thoại thông minh của SEV. Và từ năm 2015 đến nay làm giám đốc bộ phận sản xuất linh kiện; giám đốc bộ phận công nghệ tạo màu sản phẩm của SEVT.

Tin liên quan

Samsung sẽ được hoàn thuế hơn 582 tỉ đồng khi nào?

Samsung sẽ được hoàn thuế hơn 582 tỉ đồng khi nào?

(NLĐO)- Cơ quan thuế đã dự kiến thời điểm hoàn thuế cho Samsung trong trường hợp doanh nghiệp này hoàn thiện đủ hồ sơ

Samsung ngóng hoàn thuế hơn 582 tỉ đồng, lãnh đạo TP HCM yêu cầu "xử lý dứt điểm"

(NLĐO) - Cơ quan Thuế và Hải quan của TP HCM phải báo cáo rõ giải pháp, kiến nghị Bộ Tài chính xử lý dứt điểm việc hoàn thuế cho Samsung.

Samsung Việt Nam có Tổng giám đốc mới

(NLĐO) - Samsung Việt Nam chính thức công bố ông Na Ki Hong là tân Tổng Giám đốc từ ngày 1-3-2025

điện thoại thông minh điện tử Samsung Người Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo