Người Việt đầu tiên làm lãnh đạo cấp cao Samsung Việt Nam

Ngày 1-12, Samsung Việt Nam đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào vị trí Phó Tổng Giám đốc (Vice President) Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam, cũng là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử toàn cầu.

Theo Samsung Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, bày tỏ ông rất vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử toàn cầu. "Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam" - ông Na Ki Hong nói.

Ông Nguyễn Hoàng Giang gia nhập Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) từ năm 2010. Giai đoạn 2013 – 2014 ông đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận sản xuất điện thoại thông minh của SEV. Và từ năm 2015 đến nay làm giám đốc bộ phận sản xuất linh kiện; giám đốc bộ phận công nghệ tạo màu sản phẩm của SEVT.