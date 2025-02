Người Việt lần đầu được ăn cherry dưới 100.000 đồng/kg

Thời gian gần đây, thị trường TP HCM có rất nhiều nơi chào bán cherry (còn gọi là anh đào) với giá rẻ đến bất ngờ, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Chiều 14-2, tài khoản TikTok có tên T.V có hơn 310.000 lượt theo dõi, livestream tại cửa hàng sỉ trái cây có địa chỉ trên đường Thạch Lam (quận Tân Phú). Hơn 900 người đang xem trực tiếp. Người bán đã giới thiệu cherry Chile với giá 350.000 đồng/thùng 2,5 kg (loại to) và có rất nhiều khách hỏi mua.

Một lúc sau, tài khoản này giới thiệu cherry Chile loại đóng thùng 5 kg giá chỉ 390.000 đồng, tức 78.000 đồng/kg.

Tại đây, cửa hàng bán lẻ hộp 500 gram với giá 45.000 đồng, tức 90.000 đồng/kg.

Cherry Chile loại 5 kg mỗi thùng giá 390.000 đồng, bán lẻ 45.000 đồng/hộp 500 gram

Khách hàng có thể đến mua trực tiếp với giá trên hoặc giao tận nơi và trả thêm tiền vận chuyển.

Trước đó, cherry Chile được bán tại một số hệ thống siêu thị với giá dưới 200.000 đồng/kg và cũng giới thiệu là rẻ nhất từ trước đến nay.

Do giá rẻ, nhiều người tiêu dùng Việt Nam lần đầu được ăn thử loại quả này vừa với khả năng tài chính. Bên cạnh việc khen cherry giá rẻ, một số người lần đầu ăn cherry nhận xét loại quả này có vị na ná mận Tây Bắc, thậm chí là nhạt nhẽo hơn và mận Tây Bắc khi vào mùa giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg. Một số người còn chê gặp quả cherry có vị hơi ủng ủng vì để lâu.

Về lý do cherry Chile năm nay có giá rẻ bất ngờ, các đầu mối nhập khẩu cho biết cherry Chile năm nay được mùa và nhập khẩu bằng đường tàu biển nên chi phí thấp. Ngoài ra, tùy kích cỡ và độ tươi, giá bán cherry khác nhau.

Đặc biệt, năm nay, xảy ra sự cố 1.300 container cherry Chile bị chậm hành trình đến Trung Quốc tiêu thụ mùa Tết cũng khiến giá cherry giảm sâu.

Mặt bằng cherry năm nay ở mức thấp

Trên thị trường hiện còn có cherry của Úc và New Zealand vận chuyển bằng đường hàng không và giá bán lẻ thấp nhất được ghi nhận là 399.000 đồng/kg; giá phổ biến từ 500.000 đồng-700.000 đồng/kg do tươi hơn, quả to và ngọt hơn so với cherry giá rẻ.

Phát biểu tại cuộc họp chiều 13-2 tại Sở Công Thương TP HCM, ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing của MM Mega Market, cảnh báo khả năng trái cây giá rẻ từ Trung Quốc, Mỹ sẽ tràn về Việt Nam, gây áp lực cho trái cây nội địa.

"Người tiêu dùng Việt Nam có thể lần đầu được mua cherry Mỹ với giá dưới 100.000 đồng/kg" – ông Khôi nêu. Chia sẻ riêng với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Khôi cho hay năm trước, đã có nhà cung cấp phối hợp với MM Mega Market chạy chương trình khuyến mãi cherry với giá rất thấp và theo nguyên tắc, nhà cung cấp không bao giờ bán lỗ.

Cherry Mỹ thu hoạch vào mùa hè và những năm gần đây giá bán đang rẻ dần vì thành công trong việc vận chuyển bằng đường tàu biển với chi phí thấp.