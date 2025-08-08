HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người Việt mua sắm trên Facebook ngày càng nhiều

L.Tỉnh

Người dùng Việt Nam đang chi trung bình 398 USD trong các mùa mua sắm năm 2025

 Ngày 7-8, tại sự kiện Business Messaging Summit 2025 với chủ đề "Tối đa hóa lợi nhuận thông qua hội thoại" do Meta (công ty mẹ của Facebook) tổ chức, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, dẫn một thống kê cho thấy người dùng Việt Nam đang chi trung bình 398 USD trong các mùa mua sắm năm 2025 - cao hơn 13% so với mức 352 USD của năm 2024.

Ngoài ra, xu hướng mua sắm đang thay đổi rõ rệt khi 68% người Việt đang tìm kiếm thông tin nhanh và chỉ dành không quá 1 giờ để tìm hiểu về sản phẩm. Tỉ lệ mua hàng online, săn tìm ưu đãi sớm trong các dịp khuyến mãi theo mùa cũng tăng lên 28%, so với 23% năm ngoái. Đáng chú ý, 87% người mua sắm theo mùa tại Việt Nam sử dụng các ứng dụng nhắn tin của Meta trong dịp lễ; 74% người dùng online trưởng thành cho biết họ muốn liên hệ với doanh nghiệp qua tin nhắn.

Để hỗ trợ việc mua sắm qua hội thoại, Meta đã hợp tác với các ngân hàng như MB, Techcombank, BIDV và các ví điện tử nhằm tích hợp thanh toán trực tiếp. Giải pháp này giúp người mua thanh toán nhanh chóng qua ứng dụng yêu thích, không cần chụp màn hình xác nhận chuyển khoản, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng tính tiện lợi trong giao dịch.

Meta cũng đang thử nghiệm tính năng trợ lý kinh doanh AI (trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam. Công ty này đang thu thập phản hồi từ các doanh nghiệp sử dụng thử và sẽ công bố lộ trình triển khai trong thời gian tới.

