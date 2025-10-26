Nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu

Chiều 25-10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã diễn ra phiên thảo luận cấp cao do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly - Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) - đồng chủ trì. Tham dự phiên thảo luận có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký LHQ António Guterres, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện của hơn 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, "xương sống" của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống tội phạm, chuyển đổi tư duy chiến lược từ "Phòng thủ bị động" sang "Chủ động, tích cực tiến công", xây dựng "Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện", từng bước nâng cao năng lực "Tự chủ - Tự lực - Tự cường" về an ninh mạng.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với đại diện các nước bên lề phiên thảo luận cấp cao. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh". Đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn; đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với công ước; đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng; đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần "5 đẩy mạnh" sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Sau phát biểu của Thủ tướng, đại diện của 18 quốc gia đã phát biểu; bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa mở ra nhiều cơ hội cho tiến bộ xã hội và kinh tế nhưng cũng làm nảy sinh nhiều hình thức tội phạm mới, ảnh hưởng đến hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân và quyền con người. Vì thế, phải xem an ninh mạng là một phần quan trọng của an ninh quốc gia. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski kêu gọi các nước tiếp tục duy trì đồng thuận trong xây dựng các nghị định thư bổ sung, hợp tác tăng cường năng lực, hỗ trợ ứng phó với tội phạm mạng.

Đáng chú ý, trong thông điệp gửi đến phiên thảo luận, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các thành viên LHQ đã đoàn kết, đồng thuận thông qua một điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này.

Không là vấn đề riêng của bất kỳ quốc gia nào Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ António Guterres tổ chức họp báo, nhân sự kiện lễ mở ký Công ước Hà Nội. Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang suy giảm, việc công ước được ký bên ngoài trụ sở LHQ, với hơn 100 nước đến Hà Nội và 65 nước đã ký, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với tình hình thế giới hiện nay, đồng thời chứng minh tầm quan trọng của công ước. Thủ tướng nhấn mạnh an ninh mạng không là vấn đề riêng của bất kỳ quốc gia nào, nên cần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế để có thể chống lại và hạn chế tối đa tác động từ tội phạm mạng. Về việc triển khai công ước, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh các quốc gia và các bên liên quan phê chuẩn công ước cần đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt để công ước này có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu.



