Nguồn cung căn hộ, nhà phố tăng mạnh

Trong quý II/2024, nguồn cung sơ cấp phân khúc đất nền tăng khoảng 5% so với quý trước, tập trung ở Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể so với quý I/2024 nhưng vẫn còn khá thấp so với giai đoạn 2019 trở về trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng/m2.



Một dự án nhà phố tại Bình Dương

Ở phân khúc căn hộ có 126 dự án sơ cấp triển khai bán hàng với khoảng 14.538 căn trong quý II/2024, tăng 12% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. TP HCM dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp trong quý, phần lớn đến từ các dự án căn hộ hạng A, hạng sang thuộc khu Đông. Thanh khoản ghi nhận một số điểm sáng nhất định, lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường tăng mạnh 88% so với quý trước hay tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023.

Với nhà phố, biệt thự, tại khu vực TP HCM và vùng phụ cận ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng 12% cùng kỳ năm ngoái và gấp 4,5 lần so với quý trước. Trong đó, TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương giữ vai trò chủ lực về tỉ trọng nguồn cung sơ cấp với tỉ lệ đạt khoảng 91%.