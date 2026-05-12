Quốc tế

Nguồn nước ngầm chính trên toàn cầu đang suy giảm mạnh

Anh Thư

Hiện tượng El Niño có thể làm trầm trọng thêm tình hình


 Theo tờ The Nation, cảnh báo này khiến Cơ quan cấp nước tỉnh (PWA) đẩy nhanh các kế hoạch ứng phó trên toàn quốc. Ông Chaka-pong Kamchan, lãnh đạo PWA, cho biết dựa trên dự báo hạn hán năm 2026, có 20 chi nhánh PWA tại 17 tỉnh đang đối mặt với rủi ro về trữ lượng nước, cùng với 7 chi nhánh khác tại 5 tỉnh có nguy cơ bị tác động bởi lượng nước kém.

Do vậy, PWA đã đề ra một số giải pháp như đẩy nhanh việc thu mua và quản lý các nguồn nước dự phòng để đảm bảo nguồn cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ quanh năm; kiểm soát các quy trình sản xuất và phân phối để duy trì hiệu quả ngay cả trong trường hợp khủng hoảng; cam kết cung cấp nước máy miễn phí cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong khi đó, Viện Môi trường Thái Lan khuyến cáo rằng việc ứng phó với khủng hoảng nước cần bám sát Kế hoạch Thích ứng quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực chính gồm quản lý tài nguyên nước, khu dân cư và an ninh con người, nông nghiệp và lương thực, cùng y tế công cộng.

Nguồn nước ngầm chính trên toàn cầu đang suy giảm mạnh - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Thái Lan đối mặt nguy cơ thiếu nước trong thời gian tới. Ảnh: EPA

Liên hợp quốc cũng cho biết nguy cơ cạn kiệt nguồn nước đang xảy ra với thế giới do việc khai thác và sử dụng nước vượt quá khả năng chịu đựng của các hệ sinh thái. Dữ liệu cho thấy mực nước tại 70% nguồn nước ngầm chính trên toàn cầu đang suy giảm vĩnh viễn, ảnh hưởng đến gần 2 tỉ người. Trong khi đó, diện tích đất ngập nước toàn cầu giảm 4,1 triệu km2.

Hiện tượng El Niño có thể làm trầm trọng thêm tình hình. Theo Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế và xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), tại các quốc gia ở Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Timor-Leste…, những đợt El Niño mạnh đã liên tục gây ra hạn hán, cháy rừng, thiệt hại nông nghiệp và căng thẳng nguồn nước. Ngay cả trong giai đoạn El Niño yếu hơn vào các năm 2018-2019, những hình thái thời tiết cực đoan này vẫn diễn ra. Các tác động đó cho thấy rõ rủi ro đang tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như an ninh lương thực, nguồn nước, y tế và sinh kế của người dân.

