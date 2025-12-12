Nguy cơ bại liệt xâm nhập Việt Nam sau ổ dịch biến đổi gen ở Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nguy cơ bại liệt xâm nhập Việt Nam sau ổ dịch biến đổi gen ở Lào

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế và WHO họp trực tuyến với các địa phương, yêu cầu khẩn trương ứng phó nguy cơ bại liệt xâm nhập sau khi dịch bùng phát tại Lào.

Ngày 12-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống bệnh bại liệt trước nguy cơ virus bại liệt biến đổi 31 gen (cVDPV1) được phát hiện tại Lào, có thể xâm nhập Việt Nam.

Bại liệt biến đổi gen uy hiếp, Việt Nam cảnh giác cao - Ảnh 1.

Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh bại liệt. Ảnh Trần Minh

Ca bệnh đầu tiên là bé trai 3 tuổi tại Lào, khởi phát liệt cuối tháng 6, được xác định nhiễm virus bại liệt, khu vực ghi nhận chỉ cách biên giới Quảng Trị khoảng 150 km.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá đây là ổ dịch khu vực, yêu cầu các nước có chung biên giới - trong đó có Việt Nam - triển khai biện pháp đáp ứng khẩn. "Nguy cơ virus bại liệt xâm nhập là rất cao và hiện hữu"- WHO cảnh báo.

Ông Vũ Hương, chuyên gia của WHO tại Việt Nam, cho biết virus bại liệt lưu hành tại Lào đã biến đổi 31 gen tương đương khoảng 3 năm lưu hành âm thầm. Ngoài bệnh nhi 3 tuổi, Lào ghi nhận thêm hai ca nghi ngờ, đang chờ xác định lại tại Nhật. Hơn 500.000 lượt người/năm qua lại khu vực liên quan càng làm gia tăng nguy cơ.

WHO khuyến cáo cần khẩn cấp lấp khoảng trống miễn dịch, triển khai tiêm bù, tiêm vét vắc-xin bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời giám sát tích cực, rà soát hàng tuần ca liệt mềm cấp tại các cơ sở y tế. Vắc-xin chống chủng virus đang gây dịch đã sẵn có tại Việt Nam.

Theo WHO, bệnh bại liệt vẫn nằm trong danh sách tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu từ năm 2014, chưa thể rút ra do khó kiểm soát. Tháng 10 vừa qua, Lào đã tiêm đáp ứng nhanh cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi tại Savannakhet và dự kiến triển khai chiến dịch không chọn lọc toàn quốc vào tháng 2 và 3-2026.

Trước diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã yêu cầu hệ thống y tế tăng cường giám sát, duy trì tỉ lệ bao phủ vắc-xin, nâng cao năng lực xét nghiệm. Các viện chuyên ngành được giao hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng kế hoạch đáp ứng nguy cơ bùng phát.

img

Vắc-xin ngừa bại liệt nằm trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương sàng lọc người nhập cảnh dưới 15 tuổi đến từ vùng nguy cơ cao, đồng thời rà soát tiền sử tiêm chủng ở nhóm đối tượng dưới 15 tuổi và tổ chức tiêm bổ sung vắc-xin bại liệt còn thiếu mũi.

Tại Việt Nam, khoảng 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi đối mặt nguy cơ nếu virus xâm nhập vì tỉ lệ tiêm chủng không đầy đủ, dù nước ta đã thanh toán bại liệt từ năm 2000.

Đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết có nhiều yếu tố khiến virus dễ xâm nhập, như lượng người qua lại Việt Nam - Lào rất lớn, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, mưa lũ kéo dài và nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết.

Đánh giá nguy cơ giai đoạn 2020-2024 tại 34 tỉnh cho thấy 7 tỉnh ở nhóm nguy cơ cao gồm: Cao Bằng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh. Về mối đe dọa, 8 địa phương được xếp nguy cơ cao: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk - phần lớn có biên giới, địa hình khó tiếp cận, dân cư phân tán, biến động lớn.

Tin liên quan

Bệnh bại liệt từ Pakistan lan đến Trung Quốc

Bệnh bại liệt từ Pakistan lan đến Trung Quốc

Bệnh bại liệt do virus Polio đã được phát hiện tại Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1999 sau khi nó lan ra từ Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định như vậy.

Bệnh bại liệt tái xuất ở nhiều nước

Reuters cho hay các nhà khoa học của Tổ chức Sáng kiến xóa bỏ bại liệt toàn cầu (GPEI) đang làm việc để tìm hiểu mối liên hệ giữa sự tái xuất của bệnh bại liệt ở London - Anh và New York - Mỹ vừa qua với sự kiện trước đó ở Jerusalem - Israel (tháng 3-2022).

Mỹ: Xuất hiện bệnh bại liệt vô phương cứu chữa

(NLĐO) – Các nhà nghiên cứu của Mỹ vừa cho biết một hội chứng bại liệt hiếm gặp chưa có phương thức chữa trị xuất hiện trên một số ít bệnh nhân là trẻ em ở bang California trong thời gian gần đây.

tiêm chủng Tổ chức Y tế thế giới bệnh bại liệt bại liệt dịch bệnh Chương trình Tiêm chủng mở rộng vắc-xin bại liệt biến đổi gen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo