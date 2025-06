Nguy hiểm tiềm ẩn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Quản lý đường bộ Việt Nam) cho biết đã điều chỉnh hệ thống vạch phân làn tại nút giao Ma Lâm (Bình Thuận) vì thiết kế chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng xe khó rẽ vào đường nhánh.

Vướng nhiều nút thắt kỹ thuật

Nhiều tài xế phản ánh trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tình trạng bong tróc mặt đường thành từng mảng lớn xảy ra khi chỉ mới đưa vào khai thác thử nghiệm. Các tài xế cho biết chạy với tốc độ cao, phương tiện thường bị rung giật mạnh khi qua các điểm hư hỏng, khiến việc điều khiển trở nên khó khăn và tiềm ẩn rủi ro tai nạn. Mặc dù chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai sửa chữa nhưng nhiều khu vực vẫn tái xuất hiện hư hỏng, làm dấy lên nghi ngại về chất lượng thi công cũng như công tác giám sát trong quá trình xây dựng.

Trước đó, tại các nút giao cũng có nhiều bất cập, đặc biệt là nút Ma Lâm (Bình Thuận). Qua đợt kiểm tra hiện trường do Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 tổ chức ngày 13-6-2025, đoàn công tác đã chỉ rõ hệ thống vạch phân làn tại đây được thiết kế chưa hợp lý, chiều dài vạch liền và vạch đứt không phù hợp thực tế, dẫn đến tình trạng xe khó tách làn khi rẽ vào đường nhánh. Bên cạnh đó, biển báo giới hạn tốc độ và biển chỉ dẫn rẽ cũng bị thiếu hoặc đặt sai vị trí. Đây là lỗi lẽ ra phải được lường trước ngay từ giai đoạn thiết kế và thử nghiệm kỹ thuật, chứ không phải chờ đến khi người dân phản ánh và tai nạn xảy ra mới bắt đầu khắc phục.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thiếu làn đường khẩn cấp là một trong những nguyên nhân dễ xảy ra tai nạn

Ngày 17-6, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex JSC) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh vạch sơn phân làn tại lối ra nút giao Ma Lâm (Km208+701,74) trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo đó, đã rút ngắn đoạn vạch liền từ 72 m còn 35 m và kéo dài đoạn vạch đứt lên khoảng 108 m nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện chuyển làn.

Đáng lưu ý, một trong những bất cập mang tính hệ thống chính là tình trạng biển báo giao thông thiếu đồng bộ và không đầy đủ trên toàn tuyến. Tại khu vực hầm Núi Vung, đoàn kiểm tra phát hiện thiếu biển cấm xe chở hàng nguy hiểm. Tại các nút giao như Ba Bàu, Ma Lâm, nhiều tài xế cho biết từng đi lạc vì không nhìn thấy biển chỉ dẫn tên địa danh hoặc hướng rẽ kịp thời. Trên thực tế, không ít trường hợp phương tiện chạy quá điểm rẽ, buộc phải tiếp tục hành trình thêm hàng chục km mới có thể quay đầu.

Anh Lê Đức Hùng, một tài xế xe tải thường xuyên di chuyển trên tuyến, chia sẻ: "Nút giao Sông Phan cũng rất dễ nhầm, vì không có biển chỉ trước từ xa. Xe chạy tốc độ 80 - 90 km/giờ, tới nơi mới thấy biển thì đã muộn, nếu phanh gấp là nguy hiểm".

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, đơn vị này đã nhiều lần kiến nghị với Cục Cảnh sát giao thông và Cục Quản lý đường bộ Việt Nam sớm bổ sung hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại các nút giao trọng điểm.

Lộn xộn ở nhiều nơi

Một điểm nghẽn khác được ghi nhận là tình trạng xe dừng, đỗ tùy tiện tại các trạm dừng nghỉ tạm thời tại Km199+800 và Km205+092. Trạm tại Km199+800 dù đã dừng khai thác nhưng thực tế vẫn bị các phương tiện ra vào thường xuyên, trong khi trạm tại Km205+092 vẫn đang thi công nhưng đã cho phép khai thác từng phần, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong việc vào ra, lấn làn.

Việc thiếu vạch sơn hướng dẫn, thiếu biển cấm dừng đỗ càng khiến nguy cơ va chạm gia tăng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bổ sung biển báo và rà soát lại toàn bộ phương án tổ chức giao thông tại các khu vực này nhưng đến giữa tháng 6-2025, vẫn chưa chuyển biến.

Ở đầu tuyến phía Bắc, đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng không tránh khỏi các vấn đề tương tự. Tại trạm thu phí Km133+750 hướng Cam Lâm đi Phan Thiết, tình trạng xe không dừng kịp vì hết tiền trong tài khoản ETC, dẫn đến va chạm vào barie thu phí xảy ra nhiều. Nguyên nhân chính là do biển cảnh báo về kiểm tra tài khoản ETC không rõ ràng và không đủ khoảng cách để tài xế xử lý.

Sau đợt kiểm tra ngày 13-6-2025, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều vị trí trên tuyến. Trong đó có việc bổ sung biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm ở hầm Núi Vung, di dời và lắp thêm biển giới hạn tốc độ tại nút giao Ma Lâm. Cơ quan này cũng yêu cầu xử lý tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện tại các trạm dừng nghỉ tạm bằng cách lắp đặt dải bê-tông và bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ. Riêng với đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, văn phòng đề nghị công bố rộng rãi thời gian tạm dừng khai thác trạm dừng nghỉ để sửa chữa, đồng thời điều chỉnh lại biển báo tốc độ tại khu vực trạm thu phí để hạn chế tai nạn.