Nguy hiểm từ bể cá koi trong quán cà phê

Lần uống cà phê gần đây nhất đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn tại quán khiến tôi và nhóm bạn giật mình. Một cháu bé chừng hơn 3 tuổi đi theo cha mẹ vào quán và trong lúc bé tha thẩn tự đi chơi trong khuôn viên của quán thì ngã nhào xuống khu vực bể cá. Bể cá khá sâu, lại không có tường ngăn, chỉ có hàng rào là các viên đá gắn xung quanh nên khi bé nhoài người xem cá koi đã ngã nhào xuống lòng bể. Rất may có một vị khách ngồi uống cà phê một mình tại chiếc bàn cách không xa khu bể cá trông thấy bé vùng vẫy dưới nước đã hô hoán và chạy lại bế cháu bé lên. Lúc này cha mẹ bé mới biết, hốt hoảng chạy lại. Sợ hãi, cháu bé òa khóc, miệng còn sặc sụa nước…



Lâu nay, chúng tôi chủ quan, thường cho con đi quán cà phê này nhưng lại không để ý canh chừng, để con tự ý chơi với các bạn nhỏ khác trong khuôn viên của quán. Nói dại, lỡ con không may ngã xuống bể cá mà không ai hay biết thì hậu quả thật không dám hình dung tiếp, lúc đó ân hận cũng đã quá muộn.

Vẫn biết để xảy ra sự cố trẻ ngã xuống bể cá lỗi một phần lớn là do cha mẹ đưa con vào quán nhưng không quản lý, trông chừng, mải uống cà phê và chuyện trò mà bỏ "quên" con. Nhưng chủ quán cà phê cũng có phần trách nhiệm không nhỏ khi làm bể cá nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách; không xây tường rào ngăn cách đủ cao, đủ an toàn đối với trẻ nhỏ. Thực tế, sự cố trẻ bị rơi ngã xuống bể cá trong các quán cà phê, nhà hàng đã từng xảy ra. Điển hình là vụ việc bé trai 4 tuổi tử vong do đuối nước khi rơi xuống bể cá tại một quán cà phê ở thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vào tháng 7-2022; hay vụ bé trai 3 tuổi tại tỉnh Bình Phước cũng tử vong với nguyên nhân ngã xuống bể cá koi tại một quán cà phê vào tháng 1-2023.

Cho nên, việc đề phòng những tai nạn tương tự xảy ra không phải là thừa đối với các bậc cha mẹ và cả những chủ quán cà phê, nhà hàng có bể cá, tiểu cảnh hồ nước - non bộ sâu rộng…