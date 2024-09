Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục đăng quang hoa hậu

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên dùng một phần tiền thưởng là 500 triệu đồng để giúp đồng bào miền Bắc vượt qua thiên tai. Số tiền còn lại, cô sẽ dùng vào việc chuẩn bị hành trang cho hành trình đến với cuộc thi Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico trong vài tháng tới.

Đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ mang sứ mệnh xây dựng 10 ngôi trường cho những địa phương khó khăn trong nhiệm kỳ cũng như thực hiện trách hiện trách nhiệm lan toả những giá trị đẹp vì cộng đồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên lần thứ 2 đăng quang, sau 10 năm. Lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cô cách đây 10 năm khi mới 18 tuổi.

Đội vương miện trên đầu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng trở thành một trong những hoa hậu thị phi nhất của showbiz Việt. Lần đăng quang thứ 2, trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra tối 14-9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM), Kỳ Duyên chinh phục toàn bộ khán giả.

Không chỉ là những màn trình diễn ấn tượng bởi 10 năm làm nghề mà là kiến thức, tri thức của chính cô thông qua màn thi ứng xử.

10 năm trước đăng quang, Kỳ Duyên mang đến nhiều nghi ngại nhưng 10 năm sau, cô thuyết phục khán giả tuyệt đối

Cùng câu hỏi ứng xử "Các cuộc thi hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ của cả một đất nước, bạn đồng ý hay phản đối?", hoa hậu Kỳ Duyên đã có phần trả lời cực kỳ ấn tượng "Vẻ đẹp một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho đất nước. Câu chuyện của cô gái đấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. 10 năm trước tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. 10 năm sau, tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thực hiện lý tưởng hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ với lý tưởng này của tôi có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng của mình, đây là tiền đề, cơ sở để nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn".

Kỳ Duyên hoàn thành ước nguyện ra biển lớn chinh chiến

Hoa hậu Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 là Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 là Vũ Thuý Quỳnh.