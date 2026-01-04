HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp ngọn lửa tri ân chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Tin - ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Ngày 4-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM diễn ra lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. 

Tham dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, thông tin từ khi thành lập, lực lượng Biệt động Sài Gòn đã thể hiện là đội quân đặc biệt, luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. 

Biệt động - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định được phát triển đến đỉnh cao trong "chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968). Lực lượng có lối đánh táo bạo, lập nên những chiến công vang dội. Những trận đánh của Biệt động diễn ra chớp nhoáng, "xuất quỷ nhập thần", là nỗi kinh hoàng của kẻ địch.

Đặc biệt, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động được chuẩn bị tốt về tinh thần, trang bị, vào trận chiến đấu với khát vọng hòa bình, không có gì quý hơn độc lập tự do.

Biệt động - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Điền, công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định chính là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". 

"Mỗi viên gạch, mỗi nhành hoa tại đây đều thấm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng đội, là lời khẳng định sắt son của thế hệ hôm nay rằng: Những chiến công thầm lặng và sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sẽ mãi mãi là ngọn lửa rực sáng trong trái tim của mỗi người lính và nhân dân thành phố mang tên Bác" - Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh. 

Ngôi nhà chung của các liệt sĩ sau 58 năm

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, xúc động cho biết việc hoàn thành Bia Tưởng niệm như một nén tâm nhang của gần 1.700 hội viên nguyên là cán bộ, chiến sĩ, cơ sở cách mạng của Biệt Động Sài Gòn - Gia Định. Nén tâm nhang này được thành kính dâng lên hương linh 61 anh hùng, liệt sĩ Biệt Động Sài Gòn. 

"Kể từ hôm nay, các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại 5 mục tiêu đã có ngôi nhà chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để quần tụ sau 58 năm thi thể các bác, các chú, các anh, các chị bị kẻ thù tiêu hủy, không mồ…" - ông Nguyễn Quốc Độ xúc động. 

Ông Nguyễn Quốc Độ cho biết hội viên trong CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định đã thỏa nguyện khi thực hiện được lời hứa với hương linh các liệt sĩ. 

Biệt động - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp ngọn lửa tri ân tại Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Độ bày tỏ mong muốn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM, các cơ quan ban ngành, Bộ Tư lệnh thành phố quan tâm thực hiện tâm nguyện công nhận liệt sĩ và truy tặng danh hiệu đối với 49 chiến sĩ Biệt động và các đội Biệt động đã anh dũng hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Biệt động - Ảnh 4.

Cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định xúc động trong buổi lễ

Biệt động - Ảnh 5.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định nằm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Biệt động - Ảnh 6.

Công trình với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng

Biệt động - Ảnh 7.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định có bề dày truyền thống

Biệt động - Ảnh 8.

Các đại biểu xúc động tại buổi lễ

Với bề dày truyền thống và thành tích chiến đấu đặc biệt xuất sắc, Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng "Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất". Đảng, Nhà nước đã phong tặng, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho 5 đơn vị và 31 cá nhân.




